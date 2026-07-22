HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Vladimir Cerrón libre a días de la toma de mando de Keiko | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Entretenimiento

Fede Vigevani vuelve a Lima en 2026: fecha, preventa y todo lo que debes saber de su show en Costa 21

Con más de 70 millones de suscriptores, Fede Vigevani regresa a Perú a un año de su histórico sold out. El cantante y youtuber presentará espectáculo interactivo junto al Club Misterio y La Vecibanda.

En 2025, Fede Vigevani hizo sold out en Costa 21.
En 2025, Fede Vigevani hizo sold out en Costa 21. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Fede Vigevani, uno de los creadores digitales más populares del mundo hispano, regresa a Perú con un espectáculo interactivo que promete música, humor y sorpresas para sus millones de seguidores junto al Club Misterio y La Vecibanda. Con más de 70 millones de suscriptores en YouTube y una comunidad activa en otras redes sociales, el uruguayo radicado en México se ha consolidado como referente del entretenimiento digital.

Su visita a Lima forma parte de la gira ‘El mundo de Fede Vigevani 2026’, y llega en un momento de gran expectativa, pues en su última presentación en el país, en 2025, logró un lleno total. Ahora, prepara un show que busca superar lo vivido en aquella ocasión.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El Tri de México y Trébol Clan confirman concierto en Huánuco junto a La Bella Luz y Zaperoko

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el show de Fede Vigevani en Lima?

El concierto de Fede Vigevani se realizará el sábado 19 de septiembre del 2026 en Costa 21, espacio ubicado en la Costa Verde de Lima.

Este recinto se ha convertido en escenario de grandes espectáculos internacionales y será el punto de encuentro para miles de fanáticos que esperan ver en vivo al famoso cantante y youtuber de 31 años junto al Club Misterio y La Vecibanda en vivo.

Fede Vigevani se volverá a presentar en Costa 21

Fede Vigevani se volverá a presentar en Costa 21. Foto: MasterLive

Preventa de entradas para ver a Fede Vigevani en Lima 2026

Las entradas para el show de Fede Vigevani en Lima estarán disponibles en Teleticket. De acuerdo con la productora MasterLive, habrá una preventa exclusiva para clientes Interbank los días 25 y 26 de julio, o hasta agotar stock. Posteriormente, se habilitará la venta general para todo el público.

El espectáculo incluirá música en vivo, interacción con el público y la participación del Club Misterio y La Vecibanda, dos de los proyectos más reconocidos de Vigevani. La propuesta busca combinar el estilo fresco de sus contenidos digitales con una experiencia presencial que sus seguidores describen como inolvidable.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima: La Bella Luz, Armonía 10 y más artistas

Conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima: La Bella Luz, Armonía 10 y más artistas

LEER MÁS
El Tri de México y Trébol Clan confirman concierto en Huánuco junto a La Bella Luz y Zaperoko

El Tri de México y Trébol Clan confirman concierto en Huánuco junto a La Bella Luz y Zaperoko

LEER MÁS
Show del Mundial 2026: horario y canal para ver a Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber

Show del Mundial 2026: horario y canal para ver a Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima: La Bella Luz, Armonía 10 y más artistas

Conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima: La Bella Luz, Armonía 10 y más artistas

LEER MÁS
Hijo de Marc Cucurella tiene autismo y campeón del mundo con España hace dura confesión: "A veces no sé cómo ayudarlo"

Hijo de Marc Cucurella tiene autismo y campeón del mundo con España hace dura confesión: "A veces no sé cómo ayudarlo"

LEER MÁS
La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

LEER MÁS
Temporada de circo en Lima 2026: entradas, horarios y dónde están

Temporada de circo en Lima 2026: entradas, horarios y dónde están

LEER MÁS
Muere a los 30 años el hijo mayor de querida conductora de televisión: habría sufrido un infarto

Muere a los 30 años el hijo mayor de querida conductora de televisión: habría sufrido un infarto

LEER MÁS
Revelan la impactante transformación facial de Vinícius Jr. tras someterse a cirugía de armonización de mentón

Revelan la impactante transformación facial de Vinícius Jr. tras someterse a cirugía de armonización de mentón

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025