Fede Vigevani vuelve a Lima en 2026: fecha, preventa y todo lo que debes saber de su show en Costa 21

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Fede Vigevani, uno de los creadores digitales más populares del mundo hispano, regresa a Perú con un espectáculo interactivo que promete música, humor y sorpresas para sus millones de seguidores junto al Club Misterio y La Vecibanda. Con más de 70 millones de suscriptores en YouTube y una comunidad activa en otras redes sociales, el uruguayo radicado en México se ha consolidado como referente del entretenimiento digital.

Su visita a Lima forma parte de la gira ‘El mundo de Fede Vigevani 2026’, y llega en un momento de gran expectativa, pues en su última presentación en el país, en 2025, logró un lleno total. Ahora, prepara un show que busca superar lo vivido en aquella ocasión.

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¿Cuándo y dónde será el show de Fede Vigevani en Lima?

El concierto de Fede Vigevani se realizará el sábado 19 de septiembre del 2026 en Costa 21, espacio ubicado en la Costa Verde de Lima.

Este recinto se ha convertido en escenario de grandes espectáculos internacionales y será el punto de encuentro para miles de fanáticos que esperan ver en vivo al famoso cantante y youtuber de 31 años junto al Club Misterio y La Vecibanda en vivo.

Fede Vigevani se volverá a presentar en Costa 21. Foto: MasterLive

Preventa de entradas para ver a Fede Vigevani en Lima 2026

Las entradas para el show de Fede Vigevani en Lima estarán disponibles en Teleticket. De acuerdo con la productora MasterLive, habrá una preventa exclusiva para clientes Interbank los días 25 y 26 de julio, o hasta agotar stock. Posteriormente, se habilitará la venta general para todo el público.

El espectáculo incluirá música en vivo, interacción con el público y la participación del Club Misterio y La Vecibanda, dos de los proyectos más reconocidos de Vigevani. La propuesta busca combinar el estilo fresco de sus contenidos digitales con una experiencia presencial que sus seguidores describen como inolvidable.