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Sociedad

Fiscalía destruye 20 bocaminas usadas por mineros ilegales en reserva natural de Arequipa

Operativo en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi permitió eliminar campamentos clandestinos y más de 10.000 sacos con material aurífero extraído ilegalmente

FEMA destruye bocaminas y material aurífero en operativo contra minería ilegal en Arequipa
FEMA destruye bocaminas y material aurífero en operativo contra minería ilegal en Arequipa | Foto: Ministerio Público
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La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Arequipa destruyó aproximadamente 20 bocaminas utilizadas para actividades de minería ilegal dentro de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en la provincia de La Unión. Durante la intervención también se eliminaron unos 10.000 sacos con material aurífero extraído de manera ilícita en un campamento clandestino.

El operativo se desarrolló en el sector Necceta, ubicado en el distrito de Huaynacotas, donde fiscales y agentes especializados de la Policía Nacional constataron la existencia de bocaminas en actividad y diversos campamentos mineros permanentes instalados dentro del área natural protegida.

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Golpe a la minería ilegal

Además del material aurífero, las autoridades hallaron grupos electrógenos, motores, herramientas de perforación, sistemas de ventilación, combustible, explosivos y otros implementos empleados en la extracción ilegal de minerales. Todo fue destruido conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1100, que regula las acciones de interdicción contra esta actividad ilícita.

La diligencia formó parte de las acciones de control y protección ambiental que impulsa el Ministerio Público para combatir la explotación ilegal de recursos naturales en zonas protegidas del país.

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental reafirmó su compromiso de continuar enfrentando esta actividad y de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental para preservar los ecosistemas y los recursos naturales.

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