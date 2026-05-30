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Sociedad

Tras paro agrario, Gobierno destina S/170 millones para atender crisis económica de productores de arroz

La mayor parte de este fondo se utilizará para comprar arroz a productores nacionales, mientras que el resto se destinará al mantenimiento de la infraestructura de riego menor.

Medida fue anunciada tras paro agrario de arroceros y otros productores
Medida fue anunciada tras paro agrario de arroceros y otros productores | Composición LR / Andina
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El Gobierno aprobó medidas económicas extraordinarias por S/170 millones para mitigar la crisis que afecta a los productores agrarios por la sobreoferta de arroz y el alza de los precios de combustibles y fertilizantes en la cadena productiva. La medida fue adoptada mediante el Decreto de Urgencia N.° 005-2026, publicado en el diario oficial El Peruano la noche del 29 de mayo.

A través de esta iniciativa, el Ejecutivo busca recuperar la capacidad productiva de los productores agrarios durante la campaña agrícola 2025-2026 para asegurar el abastecimiento del mercado interno, la estabilidad del empleo rural y la seguridad alimentaria nacional.

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Compra de arroz y limpieza de canales de riego

La norma autoriza la transferencia de S/120 millones al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para que compre y distribuya de manera gratuita arroz a favor de la población en situación de pobreza y pobreza extrema de los distritos focalizados por el sector, según el mapa de pobreza publicado por el INEI.

De acuerdo con el decreto, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 y será supervisado por la Contraloría General de la República, el sector agrario deberá aprobar, en un plazo máximo de 10 días hábiles, los lineamientos operativos para la implementación de la medida, incluidos los criterios de focalización, las entidades receptoras y los mecanismos de distribución del alimento.

Asimismo, establece la transferencia adicional de S/50 millones para financiar actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor, mediante núcleos ejecutores, con la finalidad de reducir los efectos de lluvias e inundaciones en distritos declarados en estado de emergencia.

Medida se anuncia tras paro agrario

La oficialización de esta disposición se produce luego de un paro agrario nacional que se prolongó por cuatro días y movilizó a cientos de agricultores en diversas regiones del país. Los trabajadores del campo levantaron su protesta el 28 de mayo y aseguraron que darían un plazo de 10 días al Ejecutivo para que cumpla con los acuerdos planteados durante una mesa de trabajo.

En dicho espacio, las autoridades se comprometieron a destinar más de S/150 millones para atender la crisis arrocera a nivel nacional. Del total, S/100 millones se asignarían para la compra directa de arroz y S/50 millones para el mantenimiento de los canales de riego. Asimismo, el Ejecutivo indicó que incrementará los operativos contra el contrabando fronterizo.

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