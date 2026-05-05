El Jimi Hendrix más personal: “Empezar de cero”

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La vida de Jimi Hendrix nunca deja de llamar la atención. Como ya es de conocimiento general, Jimi Hendrix es uno de los baluartes de la historia del rock. Para muchos, es su mejor guitarrista. A esta cualidad se suma la leyenda sobre su vida. Hendrix, lo sabemos, murió por sobredosis de barbitúricos el 18 de septiembre de 1970. Tenía 27 años.

Sobre Hendrix hay una ingente cantidad de títulos que nos acercan a sus dimensiones artísticas y vitales. Las crónicas musicales han sido muy generosas al acercarnos a un hombre que, siendo tan joven, poseía una condición humana poliédrica, como corresponde a todo artista que siempre tuvo algo que decir, tal y como lo dejó testimoniado con la banda The Jimi Hendrix Experience. Esta banda estuvo integrada por el propio Hendrix, el baterista Mitch Mitchell y el bajista Noel Redding. Esta banda fue formada en 1966, el mismo año en que Jimi Hendrix fuera descubierto por el bajista de The Animals, Chas Chandler, en el club de música Café Wha? de Greenwich Village de Nueva York. En otras palabras: Jimi Hendrix construyó su legado en cuatro años.

En librerías limeñas, pero con toda seguridad en plataformas de venta de libros, podemos encontrar una publicación que, de las no pocas que he leído sobre el guitarrista, es la que nos brinda un acercamiento al lado más personal de Hendrix. En este sentido, Empezar de cero (Sexto Piso) podría ser un dietario íntimo en donde el músico pone algo más que la piel en el asador, revelándose como un gran poeta que se nutría del mundo que observaba desde una aparente tranquilidad. Hendrix se nos presenta tal cual, sin atavíos, sin el aura de creador maldito y vesánico con el que exageradamente lo identifican muchos de sus seguidores.

"Empezar de cero". Imagen: Difusión.

Recorremos, entonces, las venas del artista, convirtiéndonos en testigos de sus defectos y cualidades. No tardamos mucho en apreciar su sensibilidad despreocupada en mostrarse como una buena persona. En más de un tramo tenemos la sensación de que ese era su objetivo en vida, alcanzar la excelencia vaciando su alma de todo aquello que lo contaminara, excluyendo de su corazón todo tipo de sentimientos menores. Lo notamos en el detalle que destaca de las personas que lo rodean, en la paz neblinosa de las calles de Londres, en lo que piensa de los músicos de su agrupación, en la retroalimentación vital que le significan las giras. Pero en ese apego por el detalle igualmente se impone el vacío, es decir, la inconformidad con su propia realidad y el reconocimiento musical, como si no le interesara valorar el camino recorrido que lo situó en vida como un referente del rock.

Mientras se lee el libro, resulta imposible no ser indiferente ante un hombre que sufre. Su estado de ánimo lo detectamos, por ejemplo, en las respuestas de las entrevistas, en donde el silencio entre las mismas no es más que una tregua contra la depresión y el hartazgo que le significa el contexto que tiene que frecuentar. Para Hendrix no existía galaxia más miserable que el materialismo de la industria disquera. Por ello, buscaba fugas para no macularse, sabiendo que solo sobreviviría haciendo lo que más le gustaba. Hendrix nos dice que las drogas no lo matan, sino el mundillo disquero, lleno de chismes y envidias, mundillo en el que todos tenían un precio.

Este libro es de Hendrix, pero es del mismo modo del cineasta Peter Neal, quien puso a disposición de los seguidores del guitarrista el material que usó en su documental sobre Hendrix de 1968, Experience. Neal no nos entrega un recuento de excesos de drogas, sexo y noches inacabables; lo que hizo fue ofrecernos una radiografía nada complaciente y aún no explorada ni muy conocida del músico. Ahí el dato.

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Dato:

Los hijos de los músicos que acompañaron a Hendrix en The Jimi Hendrix Experience, como lo fueron Mitch Mitchell y Noel Redding, perdieron el juicio que entablaron contra Sony por derechos de autor y regalías. El fallo, que se dictó el pasado 28 de abril, determinó que los referidos músicos renunciaron a derechos adicionales en contratos de los años 60.