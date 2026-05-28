HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026     
Sociedad

Puericultorio Pérez Araníbar: 68 niños fueron derivados a provincias sin supervisión de la Beneficencia de Lima

El informe de la Contraloría revela graves fallas en el seguimiento de menores llevados a una ONG vinculada a sacerdotes extranjeros, como la ausencia de atención médica, psicológica y nutricional.

La Contraloría General de la República detecta serias deficiencias en la supervisión de 68 menores en el Puericultorio Pérez Araníbar, administrado por la SBLM.
La Contraloría General de la República detecta serias deficiencias en la supervisión de 68 menores en el Puericultorio Pérez Araníbar, administrado por la SBLM. | Contraloría
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en la supervisión y el seguimiento de 68 niños y adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar, administrado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), quienes fueron derivados a una ONG vinculada a sacerdotes extranjeros para recibir servicios de educación y convivencia familiar.

Según el informe de control, la entidad no realiza un acompañamiento permanente ni garantiza la continuidad de los servicios de protección social integral para los menores, situación que podría afectar su bienestar y desarrollo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI VA POR EL TC, CERRÓN EN LA MIRA Y APARECE 'RAFAEL' DEL PADRE OMAR | ARDE TROYA

PUEDES VER: Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

lr.pe

Contraloría revela falencias en ONG: menores en riesgo por falta de supervisión

Durante una visita de control realizada entre el 4 y el 8 de mayo del 2026, los auditores detectaron que 50 menores no cuentan con expedientes actualizados ni planes de trabajo individuales con evaluaciones, diagnósticos y seguimiento. Además, más de 40 niños y adolescentes carecen de informes médicos y psicológicos recientes, mientras que ninguno tiene controles nutricionales actualizados.

El convenio firmado en 2021 entre la Beneficencia de Lima y la Diócesis de Huari permitió transferir a los menores a una ONG encargada de brindarles atención. Sin embargo, la Contraloría señaló que el acuerdo no estableció obligaciones específicas para asegurar la adecuada prestación de servicios de cuidado y protección.

Actualmente, 33 menores permanecen en instalaciones del Puericultorio cedidas a la ONG en Lima, mientras que otros 35 fueron trasladados a 21 distritos y centros poblados de Áncash, Apurímac, Huánuco y Cusco. La dispersión geográfica, según el informe, dificulta una supervisión constante y directa.

La Contraloría también observó que los menores en Lima están bajo el cuidado de sacerdotes extranjeros y 24 voluntarios que trabajan a tiempo completo, pero no han acreditado formación técnica en enfermería ni estudios concluidos en áreas sociales o de salud, requisitos mínimos exigidos para la atención en un centro de acogida residencial.

Asimismo, se detectó que los voluntarios no están organizados en turnos permanentes y especializados. Incluso, el Puericultorio no entregó a los auditores la relación ni los legajos personales de los voluntarios, lo que impidió verificar su experiencia y capacitación.

Respecto de los menores trasladados a provincias, la entidad no pudo acreditar que reciban atención en salud, educación, nutrición, apoyo psicológico, recreación o acompañamiento emocional. Como sustento, solo presentó capturas de videollamadas realizadas a 30 de los 35 menores.

PUEDES VER: Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

lr.pe

Puericultorio en malas condiciones

El informe también advierte deficiencias en la infraestructura del Puericultorio, como falta de señalización de seguridad, extintores sin mantenimiento y problemas de salubridad en el almacén de cocina. Además, el personal encargado de preparar alimentos no tendría capacitación sanitaria ni implementos adecuados de protección.

La Contraloría comunicó los resultados a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y otorgó un plazo de cinco días hábiles para adoptar medidas correctivas y preventivas. Actualmente, el Puericultorio Pérez Araníbar alberga a 134 menores de edad y cuenta con un presupuesto anual superior a S/6 millones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Beneficencia de Trujillo organiza carrera solidaria “Héroes que Corren” para apoyar a niños y adultos mayores

Beneficencia de Trujillo organiza carrera solidaria “Héroes que Corren” para apoyar a niños y adultos mayores

LEER MÁS
Beneficencia de Lima intenta desalojar a adultos mayores residentes del Hogar La Sagrada Familia: "Hemos vivido aquí más de 15 años"

Beneficencia de Lima intenta desalojar a adultos mayores residentes del Hogar La Sagrada Familia: "Hemos vivido aquí más de 15 años"

LEER MÁS
El primer Museo del Perú en honor a la Mujer: ¿cuándo será inaugurado y dónde se ubicará?

El primer Museo del Perú en honor a la Mujer: ¿cuándo será inaugurado y dónde se ubicará?

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
Asaltan tienda de armas en Surco y roban 29 pistolas, escopetas y carabinas

Asaltan tienda de armas en Surco y roban 29 pistolas, escopetas y carabinas

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
Levantan paro agrario: trabajadores dan 10 días de tregua hasta que el gobierno cumpla sus promesas

Levantan paro agrario: trabajadores dan 10 días de tregua hasta que el gobierno cumpla sus promesas

LEER MÁS
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025