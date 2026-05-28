Puericultorio Pérez Araníbar: 68 niños fueron derivados a provincias sin supervisión de la Beneficencia de Lima

La Contraloría General de la República detecta serias deficiencias en la supervisión de 68 menores en el Puericultorio Pérez Araníbar, administrado por la SBLM. | Contraloría

La Contraloría General de la República detecta serias deficiencias en la supervisión de 68 menores en el Puericultorio Pérez Araníbar, administrado por la SBLM. | Contraloría

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La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en la supervisión y el seguimiento de 68 niños y adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar, administrado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), quienes fueron derivados a una ONG vinculada a sacerdotes extranjeros para recibir servicios de educación y convivencia familiar.

Según el informe de control, la entidad no realiza un acompañamiento permanente ni garantiza la continuidad de los servicios de protección social integral para los menores, situación que podría afectar su bienestar y desarrollo.

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Contraloría revela falencias en ONG: menores en riesgo por falta de supervisión

Durante una visita de control realizada entre el 4 y el 8 de mayo del 2026, los auditores detectaron que 50 menores no cuentan con expedientes actualizados ni planes de trabajo individuales con evaluaciones, diagnósticos y seguimiento. Además, más de 40 niños y adolescentes carecen de informes médicos y psicológicos recientes, mientras que ninguno tiene controles nutricionales actualizados.

El convenio firmado en 2021 entre la Beneficencia de Lima y la Diócesis de Huari permitió transferir a los menores a una ONG encargada de brindarles atención. Sin embargo, la Contraloría señaló que el acuerdo no estableció obligaciones específicas para asegurar la adecuada prestación de servicios de cuidado y protección.

Actualmente, 33 menores permanecen en instalaciones del Puericultorio cedidas a la ONG en Lima, mientras que otros 35 fueron trasladados a 21 distritos y centros poblados de Áncash, Apurímac, Huánuco y Cusco. La dispersión geográfica, según el informe, dificulta una supervisión constante y directa.

La Contraloría también observó que los menores en Lima están bajo el cuidado de sacerdotes extranjeros y 24 voluntarios que trabajan a tiempo completo, pero no han acreditado formación técnica en enfermería ni estudios concluidos en áreas sociales o de salud, requisitos mínimos exigidos para la atención en un centro de acogida residencial.

Asimismo, se detectó que los voluntarios no están organizados en turnos permanentes y especializados. Incluso, el Puericultorio no entregó a los auditores la relación ni los legajos personales de los voluntarios, lo que impidió verificar su experiencia y capacitación.

Respecto de los menores trasladados a provincias, la entidad no pudo acreditar que reciban atención en salud, educación, nutrición, apoyo psicológico, recreación o acompañamiento emocional. Como sustento, solo presentó capturas de videollamadas realizadas a 30 de los 35 menores.

Puericultorio en malas condiciones

El informe también advierte deficiencias en la infraestructura del Puericultorio, como falta de señalización de seguridad, extintores sin mantenimiento y problemas de salubridad en el almacén de cocina. Además, el personal encargado de preparar alimentos no tendría capacitación sanitaria ni implementos adecuados de protección.

La Contraloría comunicó los resultados a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y otorgó un plazo de cinco días hábiles para adoptar medidas correctivas y preventivas. Actualmente, el Puericultorio Pérez Araníbar alberga a 134 menores de edad y cuenta con un presupuesto anual superior a S/6 millones.

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