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Pasajera resulta herida tras ataque armado contra combi en plena ruta en Independencia

Las investigaciones preliminares de la PNP indican que el ataque podría estar relacionado con extorsiones a transportistas informales en Lima.

La víctima fue llevada de emergencia a una clínica cercana de la zona del ataque.
La víctima fue llevada de emergencia a una clínica cercana de la zona del ataque. | Composición LR
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Una pasajera, identificada como Adela Isabel Salazar Polo, resultó herida en un ataque armado contra una combi que ofrecía el servicio de colectivo informal en el cruce de la avenida Alfredo Mendiola y la calle Las Prensas, en Independencia, durante la noche del jueves 14 de mayo del 2024.

De acuerdo con el parte policial, la unidad se encontraba en plena ruta cuando los presuntos sicarios, que se desplazaban a bordo de una moto lineal, la persiguieron por la vía y luego abrieron fuego contra el vehículo lleno de pasajeros.

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Daño colateral tras ataque contra combi

Tras lo sucedido, la víctima recibió atención de emergencia y fue trasladada a la clínica Jesús del Norte, donde permanece bajo evaluación médica. Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a que este hecho estaría vinculado con cobros de extorsión a transportistas informales, una modalidad delictiva que ha cobrado fuerza en distintos sectores de Lima.

El chofer del colectivo llegó hasta la División Policial Norte, en Independencia, para presentar la denuncia formal, pero se abstuvo de declarar ante los medios de comunicación. En la unidad, los peritos hallaron varios impactos de bala, lo que confirma la violencia del atentado.

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