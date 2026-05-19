Fallece chofer de combi tras ataque en plena ruta: sus compañeros lo cargaron para llevarlo al hospital en el Callao
La violencia contra conductores de transporte público aumenta en el Callao, con denuncias de extorsión por bandas criminales que exigen pagos diarios para operar.
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Alan Rojas Villacorta, conductor de 47 años que cubría la ruta Lima-Callao, fue asesinado a balazos cuando comenzaba su jornada en el cruce de la avenida Miguel Grau con el jirón Contralmirante Villar.
Según testimonios, el atentado se produjo de manera repentina en plena vía pública. La Policía del Callao llegó al lugar para recabar evidencias e iniciar las investigaciones, aunque hasta el momento no se han confirmado los autores ni el móvil del homicidio.
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Conductor fue auxiliado por sus compañeros
De acuerdo con las imágenes de este último ataque, Rojas fue auxiliado por sus compañeros de ruta, quienes lo cargaron en brazos hasta una unidad cercana. Posteriormente, el chofer fue llevado hasta el hospital Carrión, donde los médicos constataron que llegó sin vida.
Este hecho se enmarca dentro de un contexto de creciente violencia contra conductores de transporte público en la zona. Varias empresas y choferes informales han denunciado extorsión por parte de bandas criminales, que exigen pagos diarios a cambio de permitir la circulación de las unidades.
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Otro asesinato contra chofer en Ate
Ricardo Raúl Mendoza Polo, conocido entre colegas como “Chiquito”, conductor de la línea 505, falleció el último martes tras ser atacado a balazos la noche anterior en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces, a la altura del parque Los Gatos.
Tras el atentado, Mendoza Polo fue trasladado de urgencia al hospital Emergencia Ate Vitarte, donde, después de varias horas de agonía, los médicos certificaron su deceso.
Colegas de la víctima revelaron que luego del ataque recibieron un mensaje firmado por la banda El Clan del Norte, en el que se atribuyen el atentado y amenazan con seguir atacando a los conductores de la línea 505 si no pagan los cupos extorsivos de S/20 que exigen cada día.
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