La Municipalidad de Pueblo Libre anunció haber clausurado una casa de reposo informal que operaba, según indican, sin los permisos correspondientes, ubicada en el jirón Maipú N.° 118–120. La intervención se realizó luego de que fiscalizadores comprobaran que el local no contaba con licencia de funcionamiento y que ya había sido clausurado anteriormente, incurriendo en una nueva infracción.

Durante la inspección, las autoridades verificaron presuntas condiciones inadecuadas que pondrían en riesgo la integridad y los derechos de adultos mayores y personas vulnerables que permanecían en el recinto.

Intervienen casa de reposo en Pueblo Libre

El establecimiento intervenido, denominado “Amigos de Jesús E.I.R.L.”, funcionaba sin la documentación ni los autorizaciones municipales exigidos, de acuerdo a lo expuesto por la comuna. Durante la diligencia, un representante municipal explicó al responsable del recinto: “El establecimiento no cumple con las condiciones de seguridad para su normal funcionamiento, no cuenta con la respectiva licencia, por lo cual están incurriendo ya en infracciones administrativas”. Asimismo, añadió: “Usted reconoce la infracción en la cual está incurriendo, entonces, nosotros como municipalidad tenemos que tomar acciones que corresponden de acuerdo a lo que señala la ordenanza”.

En medio de la fiscalización, los inspectores dialogaron con algunos ciudadanos para conocer su situación. Ante la pregunta directa “¿Te pegan?, ¿te maltratan?”, uno de los adultos mayores respondió afirmativamente. Consultado sobre la alimentación, indicó que no comían bien. También señaló que no contaban con terma y que se bañaban con agua fría, ya que el equipo había sido retirado tiempo atrás. “El señor Claudio es el director, mi mamá le paga todos los meses, pero no nos dan los servicios, ni el alimento ni la limpieza. Hay ratas”, manifestó.

Residentes señalan que son maltratados

La comuna se comunicó con el señalado director del establecimiento, quien aseguró en ese momento que se estaban realizando gestiones para regularizar la situación y trasladar a los inquilinos. "Estoy terminando los arreglos para poder trasladarlos”, declaró durante la intervención.

No obstante, la municipalidad procedió con la clausura inmediata del local, al considerar que las condiciones detectadas no garantizaban la seguridad ni el bienestar de sus ocupantes.

