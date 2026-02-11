HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Minsa sin plan contra VPH y crisis en albergues | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Clausuran casa de reposo informal en Pueblo Libre por poner en riesgo a adultos mayores: “No nos dan los servicios”

Residentes denunciaron presuntos maltratos, falta de alimentación, ausencia de agua caliente y condiciones insalubres dentro del establecimiento intervenido por la municipalidad.

Adultos mayores denuncian maltrato en casa de reposo en Pueblo Libre
Adultos mayores denuncian maltrato en casa de reposo en Pueblo Libre | Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre anunció haber clausurado una casa de reposo informal que operaba, según indican, sin los permisos correspondientes, ubicada en el jirón Maipú N.° 118–120. La intervención se realizó luego de que fiscalizadores comprobaran que el local no contaba con licencia de funcionamiento y que ya había sido clausurado anteriormente, incurriendo en una nueva infracción.

Durante la inspección, las autoridades verificaron presuntas condiciones inadecuadas que pondrían en riesgo la integridad y los derechos de adultos mayores y personas vulnerables que permanecían en el recinto.

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: “Más parece una penitenciaría que una casa de acogida”: denuncian maltratos a menores en albergue

lr.pe

Intervienen casa de reposo en Pueblo Libre

El establecimiento intervenido, denominado “Amigos de Jesús E.I.R.L.”, funcionaba sin la documentación ni los autorizaciones municipales exigidos, de acuerdo a lo expuesto por la comuna. Durante la diligencia, un representante municipal explicó al responsable del recinto: “El establecimiento no cumple con las condiciones de seguridad para su normal funcionamiento, no cuenta con la respectiva licencia, por lo cual están incurriendo ya en infracciones administrativas”. Asimismo, añadió: “Usted reconoce la infracción en la cual está incurriendo, entonces, nosotros como municipalidad tenemos que tomar acciones que corresponden de acuerdo a lo que señala la ordenanza”.

En medio de la fiscalización, los inspectores dialogaron con algunos ciudadanos para conocer su situación. Ante la pregunta directa “¿Te pegan?, ¿te maltratan?”, uno de los adultos mayores respondió afirmativamente. Consultado sobre la alimentación, indicó que no comían bien. También señaló que no contaban con terma y que se bañaban con agua fría, ya que el equipo había sido retirado tiempo atrás. “El señor Claudio es el director, mi mamá le paga todos los meses, pero no nos dan los servicios, ni el alimento ni la limpieza. Hay ratas”, manifestó.

PUEDES VER: Adultos mayores denuncian maltrato en el Hospital Naylamp

lr.pe

Residentes señalan que son maltratados

La comuna se comunicó con el señalado director del establecimiento, quien aseguró en ese momento que se estaban realizando gestiones para regularizar la situación y trasladar a los inquilinos. "Estoy terminando los arreglos para poder trasladarlos”, declaró durante la intervención.

No obstante, la municipalidad procedió con la clausura inmediata del local, al considerar que las condiciones detectadas no garantizaban la seguridad ni el bienestar de sus ocupantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La población de más edad y riesgo: la defensa de los derechos del adulto mayor durante la pandemia

La población de más edad y riesgo: la defensa de los derechos del adulto mayor durante la pandemia

LEER MÁS
Denuncian maltrato a una adulta mayor en centro de salud mental

Denuncian maltrato a una adulta mayor en centro de salud mental

LEER MÁS
Adulta mayor muere en extrañas circunstancias en casa donde cuidaba a anciano: familia sospecha asesinato en Breña

Adulta mayor muere en extrañas circunstancias en casa donde cuidaba a anciano: familia sospecha asesinato en Breña

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

LEER MÁS
Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

Kevin Ortega y Alejandro Villanueva sin dirigir varias fechas: se definió sanción tras error en penal contra Universitario

Sociedad

Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025