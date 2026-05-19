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Calor seguirá en la costa con hasta 36 °C: Lima, Callao y 13 regiones más afectadas, según Senamhi

La escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta hasta el 23 de mayo, según un nuevo aviso del organismo meteorológico.

Calor en la costa peruana
Calor en la costa peruana | Composición LR / Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, continuará del jueves 21 al sábado 23 de mayo en la costa norte y centro y en la sierra del país. Durante este periodo, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

La alerta, de nivel naranja, fue emitida por el organismo el 19 de mayo y comprende la posible afectación de zonas en Lima, Callao y 13 regiones del territorio nacional. La recomendación principal frente a este fenómeno es mantenerse al tanto de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones que ofrezcan las autoridades.

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Las temperaturas podrían llegar a 36 °C

Según el Aviso Meteorológico N.° 196 del Senamhi, el jueves 21 de mayo se estiman temperaturas máximas entre 27 °C y 36 °C en la costa norte y valores entre 24 °C y 30 °C en la costa centro. Además, se prevén registros entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte y centro, y temperaturas máximas entre 15 °C y 31 °C en la sierra sur.

Las regiones que serían afectadas por este pronóstico son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de Lima y la provincia constitucional del Callao.

Provincias incluidas en la alerta del Senamhi

A continuación, se presenta la lista de provincias que registrarían estos valores en cada departamento.

  • Áncash: Huaraz, Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Corongo, Huarmey, Huaylas, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay
  • Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión
  • Ayacucho: Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara
  • Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz
  • Huancavelica: Castrovirreyna y Huaytará
  • Ica: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco
  • La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú
  • Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque
  • Lima: Lima, Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos
  • Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro
  • Piura: Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura
  • Puno: Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo
  • Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata
  • Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla

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