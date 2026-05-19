Calor seguirá en la costa con hasta 36 °C: Lima, Callao y 13 regiones más afectadas, según Senamhi

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, continuará del jueves 21 al sábado 23 de mayo en la costa norte y centro y en la sierra del país. Durante este periodo, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

La alerta, de nivel naranja, fue emitida por el organismo el 19 de mayo y comprende la posible afectación de zonas en Lima, Callao y 13 regiones del territorio nacional. La recomendación principal frente a este fenómeno es mantenerse al tanto de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones que ofrezcan las autoridades.

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Las temperaturas podrían llegar a 36 °C

Según el Aviso Meteorológico N.° 196 del Senamhi, el jueves 21 de mayo se estiman temperaturas máximas entre 27 °C y 36 °C en la costa norte y valores entre 24 °C y 30 °C en la costa centro. Además, se prevén registros entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte y centro, y temperaturas máximas entre 15 °C y 31 °C en la sierra sur.

Las regiones que serían afectadas por este pronóstico son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de Lima y la provincia constitucional del Callao.

Provincias incluidas en la alerta del Senamhi

A continuación, se presenta la lista de provincias que registrarían estos valores en cada departamento.

Áncash: Huaraz, Aija, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Corongo, Huarmey, Huaylas, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay

Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión

Ayacucho: Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara

Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz

Huancavelica: Castrovirreyna y Huaytará

Ica: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco

La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú

Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque

Lima: Lima, Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro

Piura: Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura

Puno: Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo

Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata

Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla

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