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Jóvenes se graban pateando puertas en Surco por reto viral: vecinos exigen intervención de autoridades

Los dueños de las viviendas afectadas son, en su mayoría, adultos mayores, por lo que piden la presencia de agentes para frenar estos actos que estarían siendo cometidos por escolares.

Los menores de edad que atacan las puertas serían escolares
Los menores de edad que atacan las puertas serían escolares | Composición LR / Captura ATV
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Vecinos del distrito de Santiago de Surco denuncian que jóvenes cometen actos vandálicos contra sus viviendas en las últimas semanas. Los adolescentes, que serían escolares de colegios cercanos, se graban mientras patean las puertas de sus casas en lo que sería parte de un reto viralizado a través de redes sociales, conocido como Door Kick Challenge.

Pese a que han presentado sus quejas ante las instituciones educativas de la zona, los afectados, en su mayoría adultos mayores, afirman que nadie se hace responsable por los daños que causan los agresores. Por tanto, piden la intervención urgente de las autoridades para frenar estas acciones y evitar mayores perjuicios a sus inmuebles.

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Atacan puertas como parte de reto viral

En imágenes difundidas por ATV Noticias, se observa que algunos de estos ataques ocurren en viviendas aledañas al pasaje Pedro Lavarte. Los registros muestran a grupos de jóvenes que circulan por la zona hasta que, tras asegurarse de que nadie los ve, uno de ellos se aparta, toma impulso, propina una patada contra la puerta de una vivienda y luego huye corriendo junto a sus cómplices.

Según el testimonio de vecinos entrevistados por el medio, los actos violentos se reportarían dos o tres veces por semana y en diferentes horarios, ya sea de día o de noche. Los impactos serían tan fuertes que algunas estructuras están a punto de romperse. “A este paso, solo un par de intentos más y me tumban la puerta”, afirmó uno de los afectados.

Exigen la intervención de autoridades

Debido al uniforme que visten los atacantes, los vecinos identificaron que se trataría de estudiantes de las instituciones educativas cercanas Los Próceres y Los Precursores. A raíz de ello, la junta vecinal informó sobre estos hechos a los directores de ambos planteles; sin embargo, afirman que les respondieron que ellos solo intervienen por actos que ocurran en el ámbito del colegio y no fuera de ese entorno.

Frente a esta situación, piden que las autoridades intervengan y refuercen la seguridad en la zona para evitar que continúen estos actos vandálicos que atentan contra la tranquilidad de varias familias.

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