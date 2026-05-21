Renovación Popular afirma que la desnutrición crónica infantil alcanza al 25% de menores de 3 años, pero la cifra nacional es menor

En el plan de gobierno de Renovación Popular, específicamente en el apartado sobre lucha contra la pobreza y discapacidad, PerúCheck identificó que la agrupación afirma que “el 25% de los niños menores de 3 años sufren de desnutrición crónica”. No obstante, esta cifra no refleja con precisión la situación actual del país.

Renovación Popular es una de las organizaciones políticas que consiguió representación en el Senado y la Cámara de Diputados durante las Elecciones Generales 2026, por lo que sus legisladores tendrán participación en la formulación de políticas públicas vinculadas a la nutrición infantil.

¿Cuál es la situación real de la salud de los niños?

Según el informe 'Desarrollo Infantil Temprano en menores de 6 años de edad', elaborado a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 25% mencionado por Renovación Popular no corresponde al promedio nacional vigente de menores de 3 años con desnutrición crónica.

El gráfico N.° 22 de la ENDES 2024 indica que, durante ese año, la desnutrición crónica en niños menores de 3 años alcanzó el 13,8% a nivel nacional. El estudio también muestra diferencias según el lugar de residencia: en áreas urbanas el índice fue de 10,1%, mientras que en zonas rurales llegó a 22,2%, cifra que se aproxima a la señalada por Renovación Popular.

Cifras de desnutrición crónica, según ENDES.

Sin embargo, el porcentaje cercano al 25% corresponde a años previos. En 2020, el 25,1% de los menores de 3 años sí presentaba desnutrición crónica, aunque este indicador ha disminuido progresivamente con el tiempo.

¿De dónde surge la cifra cercana al 25% en 2024?

El mismo reporte del INEI precisa que la desnutrición crónica es más frecuente en niños cuyas madres tienen educación primaria o un nivel inferior. En ese grupo específico, el indicador alcanzó el 25,9% en 2024 y el 25,2% en 2023.

Es decir, el porcentaje de 25% sí aparece en la ENDES 2024, pero no representa al total de niños menores de 3 años del país, sino únicamente a un sector particular de la población.

Cifras de desnutrición crónica según el nivel de educación de la madre.

Asimismo, la evolución histórica de la ENDES evidencia que la desnutrición crónica infantil en el Perú se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Entre 2019 y 2024, la cifra nacional osciló entre 12,5% y 13,8%.

¿Y qué ocurre con la anemia?

Para evitar interpretaciones erróneas, es necesario distinguir entre desnutrición crónica y anemia, ya que son indicadores diferentes. PerúCheck conversó con la nutricionista Nataly Aguilar, quien explicó que ambas son afecciones distintas que incluso pueden coexistir en una misma persona.

“En los principales casos, la anemia se presenta por la deficiencia de consumo de alimentos altos en hierro, mientras que la desnutrición crónica infantil es un problema de salud crónico de larga data relacionado a la deficiencia de alimentos que aportan proteínas”, señaló.

De acuerdo con la ENDES 2024, la anemia registra cifras considerablemente mayores: afecta al 43,7% de los niños de entre 6 y 35 meses en el ámbito nacional. Además, la incidencia es superior en las zonas rurales (51,9%) frente a las urbanas (40,2%).

Cifras de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad.

La especialista añadió que las consecuencias de ambos problemas también son diferentes. “Los niños con anemia presentan dificultades de concentración y menor capacidad intelectual, mientras que la desnutrición crónica se manifiesta principalmente en retraso del crecimiento”, explicó.

La compleja situación de la salud infantil en el Perú

Además de la desnutrición crónica, especialistas advierten que el país enfrenta otras formas de malnutrición que afectan principalmente a la niñez. Un informe del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sostiene que, cinco años después de la pandemia, la situación alimentaria nacional “continúa siendo crítica” y que los niveles de hambre registran “récords históricos” en lo que va del siglo.

El documento subraya que, aunque la desnutrición crónica infantil muestra una reducción gradual a nivel nacional, todavía existen marcadas brechas entre áreas urbanas y rurales.

Asimismo, el informe advierte que la anemia sigue siendo uno de los problemas nutricionales más extendidos entre los niños peruanos. Según CEPES, en 2024 el 43,7% de menores entre 6 y 35 meses padeció anemia, mientras que en zonas rurales la prevalencia llegó al 48,4%. Entre los factores asociados se encuentran los bajos ingresos, la residencia en áreas rurales, la limitada cobertura de servicios básicos y el nivel educativo de la madre.

Conclusión

No es correcto afirmar, de manera general, que el 25% de los niños menores de 3 años en el Perú padecen desnutrición crónica, como se indica en el plan de gobierno de Renovación Popular. La ENDES 2024 señala que la prevalencia nacional es de 13,8%. El porcentaje cercano al 25% corresponde únicamente a menores cuyas madres tienen educación primaria o un nivel educativo menor. Por este motivo, PerúCheck considera que la afirmación incluida en el plan de gobierno de Renovación Popular es imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.