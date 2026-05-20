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Reniec modifica norma y extiende acceso al DNI electrónico gratis: estos son los nuevos beneficiarios

Los trámites se podrán realizar en Oficinas Registrales Auxiliares y en puntos autorizados, según lo establecido en la Resolución Jefatural N.° 000055-2026/JNAC/RENIEC.

Reniec amplía acceso al DNI electrónico gratuito para menores de edad en Perú
Reniec amplía acceso al DNI electrónico gratuito para menores de edad en Perú | Composición LR/andina.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó una modificación normativa que amplía el acceso al DNI electrónico sin costo para determinados grupos de menores de edad y extiende los puntos de atención habilitados para su trámite. La medida forma parte de una actualización de la Resolución Jefatural N.° 000213-2025/JNAC/RENIEC.

La entidad precisó que el cambio busca facilitar el acceso a la identidad digital en la niñez y primera infancia, además de reducir barreras en zonas donde el servicio se brinda a través de oficinas especializadas. La disposición también incorpora a las Oficinas de Registro del Estado Civil (OREC) automatizadas dentro de la red de atención.

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¿Qué aprobó Reniec?

La resolución modifica el cuadro correspondiente al “Grupo 1” de beneficiarios de trámites vinculados al DNI electrónico. Con ello, se amplía el alcance de atención para menores de edad en distintos puntos del país.

La norma establece que los cambios se aplican a procedimientos como inscripción por primera vez, renovación, duplicado, actualización de imagen y rectificación de datos.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios?

El nuevo esquema contempla a menores de 0 a 16 años que realicen trámites en Oficinas Registrales Auxiliares. También incluye a niños de 0 a 3 años atendidos en centros de la Dirección de Servicios Registrales y en OREC automatizadas.

Con esta ampliación, Reniec busca facilitar el acceso al DNI electrónico en la primera infancia y adolescencia, especialmente en zonas donde el servicio depende de infraestructura registral especializada.

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¿Dónde se podrá tramitar el documento?

Los trámites podrán realizarse en Oficinas Registrales Auxiliares, centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales y en las Oficinas de Registro del Estado Civil (OREC) automatizadas. Estas últimas se integran por primera vez de forma explícita como puntos autorizados.

La disposición fue aprobada mediante la Resolución Jefatural N.° 000055-2026/JNAC/RENIEC, publicada el 19 de mayo de 2026. Su aplicación entra en vigencia tras su difusión oficial en el diario El Peruano.

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