HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asesinan a futbolista peruano de 15 años en Inglaterra: Policía investiga a dos adolescentes británicos

La policía de Surrey y Sussex investiga el crimen y ha acusado a dos adolescentes británicos, de 15 y 16 años, de asesinato y conspiración para robar contra el peruano Luis Gabriel Guembe, quien jugaba para el Churt Juniors Football Club's.

Asesinan a futbolista peruano de 15 años en Inglaterra: Policía investiga a dos adolescentes británicos
Asesinan a futbolista peruano de 15 años en Inglaterra: Policía investiga a dos adolescentes británicos | Foto: composición LR/Mirrorpix/GoFundMe

Un joven futbolista peruano de 15 años, identificado como Luis Gabriel Guembes, quien jugaba para el Churt Juniors Football Club's, fue asesinado a puñaladas en una zona boscosa de Stoke Park, en Guildford, cerca de la avenida A25 Parkway, al sur de Inglaterra. El adolescente fue encontrado gravemente herido y, pese a los esfuerzos de la policía y de los servicios de emergencia, falleció en el lugar del ataque el pasado 19 de enero, alrededor de las 6:00 p.m.

El connacional era estudiante en la escuela católica All Hallows, en Farnham. Tras su muerte, Michelle Alayon, amiga de la víctima, creó una página en GoFundMe para apoyar a la familia del fallecido, donde lo describió como alguien amable, brillante, motivado y lleno de potencial.

TE RECOMENDAMOS

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, explicó que el adolescente se había mudado al Reino Unido cuando era joven con su madre en busca de “un futuro mejor”, mientras su padre, con quien tenía contacto regular, vive en Miami, Florida.

Luis Gabriel Guembe estudiaba en la escuela católica All Hallows y era una promesa del fútbol. Foto: GoFundMe.

Luis Gabriel Guembe estudiaba en la escuela católica All Hallows y era una promesa del fútbol. Foto: GoFundMe.

PUEDES VER: ¿Quién es Felipe Chávez, el peruano-alemán que logró debutar con el Bayern Múnich en la Bundesliga?

lr.pe

Dos adolescentes británicos investigados

Tras el hecho, la policía de Surrey y Sussex inició una investigación y el viernes 23 de enero acusó a dos jóvenes, de 15 y 16 años, de asesinato, conspiración para robar y posesión de un arma blanca.

Según la BBC, ambos adolescentes comparecieron el sábado ante el Tribunal de Magistrados de Guildford, donde no presentaron declaraciones. Al finalizar el juicio, la jueza Catherine Hartley determinó que los imputados debían recibir prisión preventiva hasta su próxima audiencia judicial el 23 de febrero. Por otra parte, las autoridades confirmaron que los familiares de la víctima están recibiendo apoyo de oficiales especialmente capacitados.

Médicos y vecinos auxiliaron a Gabriel Guembe, pero no lograron salvarlo. Foto: The Sun.

Médicos y vecinos auxiliaron a Gabriel Guembe, pero no lograron salvarlo. Foto: The Sun.

De acuerdo con The Sun y Daily Mail UK, el lugar del crimen es frecuentado por familias y deportistas, por lo que el crimen generó sorpresa y consternación en los vecinos, quienes calificaron el hecho como inédito en la comunidad. Una residente, quien vive más de 25 años en la zona, indicó que nunca había ocurrido algo similar en esta zona.

“Es realmente alarmante, suelo caminar por este parque incluso en la noche”, agregó. Por su parte, Julia McShane, líder del Consejo Municipal de Guildford, lamentó la situación y afirmó que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y garantizar justicia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Detienen a madre que asesinó a su joven hijo de 18 años en Cusco: progenitora confesó el crimen

Detienen a madre que asesinó a su joven hijo de 18 años en Cusco: progenitora confesó el crimen

LEER MÁS
Tres muertos deja balacera en cancha de fútbol en San Luis en pleno partido

Tres muertos deja balacera en cancha de fútbol en San Luis en pleno partido

LEER MÁS
Estudiante de ingeniería muere apuñalado tras resistirse al robo de su celular en el Rímac: "Mi hijo era un joven ejemplar"

Estudiante de ingeniería muere apuñalado tras resistirse al robo de su celular en el Rímac: "Mi hijo era un joven ejemplar"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 47 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 47 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

LEER MÁS
Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos y Ecuador refuerzan relaciones para dar un "duro golpe" al narcotráfico que opera en la frontera

Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

Cada vez menos jóvenes quieren ser padres en Perú, según INEI: "Tener hijos no es sinónimo de éxito"

Sociedad

Cada vez menos jóvenes quieren ser padres en Perú, según INEI: "Tener hijos no es sinónimo de éxito"

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Cantante de salsa Fabio Alejandro fue asesinado tras presentación en discoteca de San Martín de Porres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Absalón Vásquez en Ayacucho: rechazo de las víctimas y polémicas compañías

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025