Asesinan a futbolista peruano de 15 años en Inglaterra: Policía investiga a dos adolescentes británicos | Foto: composición LR/Mirrorpix/GoFundMe

Un joven futbolista peruano de 15 años, identificado como Luis Gabriel Guembes, quien jugaba para el Churt Juniors Football Club's, fue asesinado a puñaladas en una zona boscosa de Stoke Park, en Guildford, cerca de la avenida A25 Parkway, al sur de Inglaterra. El adolescente fue encontrado gravemente herido y, pese a los esfuerzos de la policía y de los servicios de emergencia, falleció en el lugar del ataque el pasado 19 de enero, alrededor de las 6:00 p.m.

El connacional era estudiante en la escuela católica All Hallows, en Farnham. Tras su muerte, Michelle Alayon, amiga de la víctima, creó una página en GoFundMe para apoyar a la familia del fallecido, donde lo describió como alguien amable, brillante, motivado y lleno de potencial.

Asimismo, explicó que el adolescente se había mudado al Reino Unido cuando era joven con su madre en busca de “un futuro mejor”, mientras su padre, con quien tenía contacto regular, vive en Miami, Florida.

Luis Gabriel Guembe estudiaba en la escuela católica All Hallows y era una promesa del fútbol. Foto: GoFundMe.

Dos adolescentes británicos investigados

Tras el hecho, la policía de Surrey y Sussex inició una investigación y el viernes 23 de enero acusó a dos jóvenes, de 15 y 16 años, de asesinato, conspiración para robar y posesión de un arma blanca.

Según la BBC, ambos adolescentes comparecieron el sábado ante el Tribunal de Magistrados de Guildford, donde no presentaron declaraciones. Al finalizar el juicio, la jueza Catherine Hartley determinó que los imputados debían recibir prisión preventiva hasta su próxima audiencia judicial el 23 de febrero. Por otra parte, las autoridades confirmaron que los familiares de la víctima están recibiendo apoyo de oficiales especialmente capacitados.

Médicos y vecinos auxiliaron a Gabriel Guembe, pero no lograron salvarlo. Foto: The Sun.

De acuerdo con The Sun y Daily Mail UK, el lugar del crimen es frecuentado por familias y deportistas, por lo que el crimen generó sorpresa y consternación en los vecinos, quienes calificaron el hecho como inédito en la comunidad. Una residente, quien vive más de 25 años en la zona, indicó que nunca había ocurrido algo similar en esta zona.

“Es realmente alarmante, suelo caminar por este parque incluso en la noche”, agregó. Por su parte, Julia McShane, líder del Consejo Municipal de Guildford, lamentó la situación y afirmó que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y garantizar justicia.

