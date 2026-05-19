La extrabajadora fue despedida luego de que su jefa descubriera irregularidades económicas. | Composición LR

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Durante cuatro años, Verónica Antiche Rodríguez figuró entre las personas de mayor confianza dentro de la empresa de importación de envases biodegradables de Elizabeth Herrera Munares. Frecuentaba reuniones familiares y actividades privadas con sus superiores, pero, de acuerdo con la Policía, esa cercanía habría sido aprovechada para organizar un violento asalto contra la empresaria.

La venezolana, de 34 años, es considerada la presunta autora intelectual del ataque. Las pesquisas indican que habría entregado a una banda criminal compuesta por compatriotas información precisa sobre horarios, movimientos de dinero y distribución interna de las oficinas ubicadas en Lurín.

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Represalias tras ser despedida

El vínculo amical se rompió cuando la empresaria descubrió, dos meses y medio antes, que la empleada realizaba una manipulación sistemática de facturas de pago y el retiro no autorizado de fondos.

Luego de que fuera confrontada por sus empleadores, Verónica admitió las irregularidades económicas y fue despedida de sus funciones. Sin embargo, ya conocía la rutina de la empresaria, lo que luego le habría permitido planificar el atraco y el secuestro, según las autoridades.

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Secuestro y robo coordinado contra empresaria

El episodio ocurrió el pasado 13 de mayo, cuando varios sujetos armados entraron al local tras encontrar abierta la puerta principal. Luego se dirigieron de inmediato a la oficina central, sometieron a la empresaria, a su esposo y a otra trabajadora, y les exigieron dinero y claves bancarias. La empresaria permaneció retenida durante cerca de 50 minutos, mientras los asaltantes revisaban cada área del negocio.

Los reportes policiales señalan que, durante la agresión, uno de los implicados, identificado como Ismael André López Torres, golpeó a la empresaria con la cacha de una pistola y le causó lesiones que requirieron seis puntos de sutura. Asimismo, los delincuentes la amordazaron con papeles y trapos, obligaron a la secretaria en funciones a arrodillarse y agredieron al esposo de la víctima.

El robo terminó cuando un operario dio aviso a la comisaría de Lurín, lo que permitió que las patrullas rodearan el establecimiento. En ese operativo fueron detenidos Ismael André López Torres, Carlos Paredes Pérez y Leonardo José Marcano Laverde, presuntos integrantes de la banda "Los Malditos de Villa", y se incautó una pistola con cinco municiones.

Horas más tarde, Verónica Antiche Rodríguez fue arrestada cuando acudió a la sede policial para preguntar por sus cómplices. Según la Policía, las comunicaciones telefónicas y otros elementos de convicción la relacionan de manera directa con la planificación del asalto. Los cuatro investigados afrontan diligencias por robo agravado, mientras la empresaria sigue en proceso de recuperación tras el violento suceso.

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