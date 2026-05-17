EsSalud implementa uso de triciclos en niños que ingresan a cirugías: “Todo es más llevadero”

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El Hospital III Suárez Angamos de EsSalud implementó una estrategia innovadora al permitir a los niños acceder a la sala de cirugías en triciclos y acompañados de sus padres. La medida busca reducir el temor y la ansiedad que suele surgir en los menores frente al escenario quirúrgico que observan antes de la intervención.

A través de este enfoque lúdico, los infantes ingresan a un ambiente más cercano y cálido, lo que contribuye a que se sientan seguros y confiados para enfrentar cirugías ambulatorias, como hernias, fimosis, testículos no descendidos y otras patologías pediátricas. El desarrollo exitoso del proceso permite que los pacientes retornen a casa el mismo día o al día siguiente en caso de procedimientos laparoscópicos.

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¿Cómo surgió la idea?

Según la doctora Catherine Morón, cirujana pediatra de ese establecimiento de salud, la propuesta nació de la necesidad de mejorar la experiencia emocional de los pacientes. “Los niños entran más tranquilos, con mayor soltura y eso también facilita todo el proceso previo a la cirugía”, señaló.

Una vez que ingresan en triciclo, el acompañamiento a los menores es reforzado con la atención del personal de salud, conformado por médicos, enfermeras y anestesiólogos. Ellos procuran generar un trato cercano con los pequeños, al llamarlos por su nombre y generar un espacio de confianza para ellos y su familia.

El rol clave de los padres

Los familiares también forman parte clave de esta estrategia, ya que se permite a los padres estar presentes durante el ingreso a sala y reencontrarse con sus hijos en el área de recuperación. Esto contribuye a disminuir la ansiedad y el dolor en el proceso posoperatorio.

“Ver a mi hija tranquila y feliz me dio mucha confianza. El ingreso en triciclo hizo que todo sea más llevadero, tanto para ella como para mí”, señaló Maritza Gutiérrez, madre de una paciente intervenida, quien destacó el impacto de la iniciativa impulsada por EsSalud.

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