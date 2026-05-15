En el contexto de la toma del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por parte de sus estudiantes, iniciada el jueves 14 de mayo y que continúa hasta la publicación de esta nota de verificación, surgió la difusión de un video que se vinculó erróneamente con esa protesta, originada en rechazo a un proyecto de ley que plantea permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias.

En redes sociales se difundió ampliamente un video en el que se observa a un grupo de estudiantes encapuchados ingresar a un salón de clases de la UNMSM, mientras una profesora intenta impedir su ingreso. En las imágenes, los manifestantes señalan que la facultad está siendo tomada, por lo que piden a los presentes retirarse del aula. El video circula como actual con el hashtag “Lo Último”. Sin embargo, el video no es actual. En realidad, corresponde a una protesta ocurrida en abril de 2025 en la sede de Chilca de la UNMSM y no está relacionado con la reciente toma del campus principal, ubicado en el distrito limeño del Cercado de Lima.

Este video de estudiantes tomando una facultad de la UNMSM no es actual, sino de 2025 en la sede de Chilca

La publicación falsa se viralizó en X, TikTok y Facebook. En esta última red social, el post con mayor alcance registró más de 1.800 reacciones, 1.800 comentarios y 476 compartidos.

Video circula en internet desde 2025

Verificador de La República realizó una búsqueda inversa mediante la herramienta de Google Lens, con la cual pudo encontrar diversas publicaciones que datan de abril de 2025. En los post se lee que la facultad de Matemáticas de la sede de Chilca de la UNMSM fue tomada como forma de protesta por parte de los estudiantes, quienes exigían mejores condiciones de estudio.

Video de estudiantes tomando una facultad de la sede de Chilca de la UNMSM circula en internet desde 2025

Luego, tras realizar una búsqueda con las palabras clave “Chilca” y “toma de la UNMSM”, se identificó un video publicado por TV Perú Noticias en su canal de YouTube el 22 de abril de 2025. En el reportaje se muestran las mismas imágenes y el presentador señala que los hechos ocurrieron en la Facultad de Matemáticas de la sede de Chilca de la UNMSM, debido a las exigencias de los estudiantes por mejoras académicas.

Asimismo, La República informó sobre el hecho en una nota periodística, en la que detalló que los reclamos de los estudiantes estaban relacionados con la falta de infraestructura adecuada, la insuficiencia de docentes, problemas en la calidad educativa y dificultades con la matrícula en la sede de Chilca, inaugurada el 22 de abril de 2024.

Además, la publicación incluyó un comunicado de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), máximo gremio estudiantil de la UNMSM, en el que expresa su respaldo a las demandas de los estudiantes de la sede de Chilca ante las “condiciones nefastas” en las que operaba el local.

Comunicado de la FUSM.

Conclusión:

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de estudiantes encapuchados tomando una facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y circula como si estuviera relacionado con la reciente toma del campus principal de la universidad, ubicado en el distrito limeño del Cercado de Lima. Sin embargo, la grabación no es actual. Una búsqueda inversa y la revisión de publicaciones periodísticas permitieron determinar que las imágenes corresponden a una protesta ocurrida en abril de 2025 en la sede de Chilca de la UNMSM, donde los estudiantes exigían mejoras académicas, infraestructura adecuada y una mayor cantidad de docentes.

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