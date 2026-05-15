¿Hiram Bingham no descrubrió Machu Picchu? Documentos del siglo XVI ya daban referencias de la maravilla peruana desde 1544, según investigadores

El Archivo Regional del Cusco planea digitalizar los manuscritos y publicará los resultados de la investigación, que enriquecerán los estudios históricos sobre este emblemático destino turístico del Perú. | Foto: Andina/Composición LR

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Investigadores del Archivo Regional del Cusco (ARC) hallaron manuscritos de los años 1544 y 1545 que contendrían las primeras referencias históricas conocidas sobre Machu Picchu. Los documentos fueron encontrados durante un trabajo de revisión y conservación de antiguos archivos conocidos como “libros becerro”, preservados actualmente en la ciudad del Cusco.

El descubrimiento podría aportar nueva información sobre la existencia, administración y función de la ciudadela inca varias décadas antes de que Hiram Bingham la presentara internacionalmente en 1911. Especialistas consideran que estos escritos permitirán ampliar los estudios históricos sobre uno de los principales destinos turísticos y arqueológicos del Perú.

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Documentos del siglo XVI mencionarían a Machu Picchu décadas antes de Hiram Bingham

De acuerdo con el equipo técnico del Archivo Regional del Cusco, los manuscritos encontrados contienen referencias a “Picchu”, nombre con el que se habría identificado a Machu Picchu durante el siglo XVI. Los documentos forman parte del Fondo Educandas y fueron ubicados tras un proceso de análisis paleográfico realizado por especialistas e investigadores.

Según explicó el director del ARC, Edwin Berduzco Torres, a Agencia Andina, uno de los textos incluye declaraciones atribuidas a un descendiente del inca Túpac Yupanqui, quien describe aspectos relacionados con la ubicación y administración de Machu Picchu. Además, se menciona que este espacio habría tenido funciones políticas, económicas y territoriales dentro de la organización incaica.

Investigadores buscan redefinir la historia de Machu Picchu con archivos hallados en Cusco

Los especialistas señalaron que estos documentos reforzarían la teoría de que Machu Picchu nunca estuvo completamente perdido durante siglos, como se difundió tras la expedición de Hiram Bingham. Según los investigadores, distintas familias y pobladores habrían mantenido referencias y vínculos con el lugar a lo largo del tiempo.

El Archivo Regional del Cusco informó que continuará con el estudio de los manuscritos durante los próximos meses y proyecta publicar los resultados de la investigación. Asimismo, se prevé la digitalización de los materiales en coordinación con la Universidad de Praga y la posibilidad de incorporarlos a futuras exposiciones culturales y circuitos turísticos vinculados a la historia de Machu Picchu.