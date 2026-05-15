HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Política

Chota, San Borja y Huaral: los escenarios que han planteado Sánchez y Fujimori para debatir en segunda vuelta

El candidato de Juntos por el Perú propone Chota, cuna de Pedro Castillo, como escenario de su primer debate. En respuesta, la lideresa de Fuerza Popular propuso Huaral o el distrito limeño de San Borja.

Se plantearon tres debates para esta próxima segunda vuelta | Composicion: LR.
Se plantearon tres debates para esta próxima segunda vuelta | Composicion: LR. | Composición LR/ Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La segunda vuelta entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ya es un hecho. En ese contexto, se espera que próximamente se programen los debates entre ambos candidatos. Si bien uno de ellos se desarrollará en un espacio neutral —organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)—, también se ha planteado la posibilidad de realizar otros dos encuentros en escenarios con un importante peso político propio. Chota, San Borja y Huaral figuran entre los lugares propuestos por ambos aspirantes presidenciales.

Únete a nuestro canal de política y economía

En declaraciones brindadas a la salida del Congreso de la República, Sánchez retó a Fujimori a que el primer debate se lleve a cabo en Chota, provincia de la región Cajamarca. El escenario no es neutral: Chota es el lugar de origen del expresidente Pedro Castillo. Gran parte del discurso político de Sánchez ha girado en torno a la reivindicación del gobierno castillista. Además, en dicha provincia el candidato de Juntos por el Perú obtuvo más del 50% de los votos, mientras que Fujimori alcanzó alrededor del 8,7%.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

lr.pe

En respuesta, durante su visita a la ciudad de Chiclayo, la candidata de Fuerza Popular señaló que Sánchez no proviene de Chota, sino de Huaral, y propuso que el debate se realice en esa jurisdicción. Fujimori cuestionó a Sánchez al afirmar que “quería copiarse de Pedro Castillo”. Asimismo, en referencia a que el candidato de Juntos por el Perú reside en el distrito limeño de San Borja, sugirió que el debate también podría desarrollarse allí.

No obstante, otros escenarios también han sido mencionados más allá de las propuestas de los candidatos. En redes sociales, Sánchez señaló que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podría ser otra posible anfitriona. Hasta el momento, ninguna autoridad universitaria ni representación estudiantil ha confirmado esa posibilidad.

PUEDES VER: Roberto Sánchez sobre candidatura alterna: "Rechazo un plan B o C  (…) acataré el 100% de la voluntad popular"

lr.pe

Proponen debates entre vicepresidentes y equipos técnicos

Otra de las propuestas surgidas en torno a la segunda vuelta es la realización de debates entre vicepresidentes y equipos técnicos. En ambos casos, estas figuras han adquirido relevancia dentro de las plataformas políticas de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

En el caso de Fuerza Popular, la agrupación cuenta con Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente. Ambos tienen experiencia parlamentaria y forman parte de la dirigencia fujimorista desde hace varios años.

PUEDES VER: EN VIVO JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados: conoce resultados de la primera vuelta por regiones

lr.pe

Por su parte, Juntos por el Perú tiene a Analí Márquez como primera vicepresidenta y a Brígida Curo como segunda vicepresidenta. Márquez es abogada con estudios de maestría en gestión pública, mientras que Curo es conocida por haber sido dirigente social durante las protestas contra Dina Boluarte entre 2022 y 2023.

En cuanto a los equipos técnicos, en Fuerza Popular destacan figuras como el actual parlamentario Marco Miyashiro, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), en materia de seguridad, y José Arista, exministro de Economía durante el gobierno de Dina Boluarte, en el ámbito económico.

Por el lado de Juntos por el Perú, el área de justicia estaría encabezada por el exfiscal José Domingo Pérez, mientras que los temas de salud serían asumidos por el exministro Hernando Cevallos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EN VIVO Resultados ONPE al 100%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

EN VIVO Resultados ONPE al 100%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Corrupción digital en época electoral en el Perú

Corrupción digital en época electoral en el Perú

LEER MÁS
Sánchez contra Godzilla, por Maritza Espinoza

Sánchez contra Godzilla, por Maritza Espinoza

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025