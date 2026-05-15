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La segunda vuelta entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ya es un hecho. En ese contexto, se espera que próximamente se programen los debates entre ambos candidatos. Si bien uno de ellos se desarrollará en un espacio neutral —organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)—, también se ha planteado la posibilidad de realizar otros dos encuentros en escenarios con un importante peso político propio. Chota, San Borja y Huaral figuran entre los lugares propuestos por ambos aspirantes presidenciales.

En declaraciones brindadas a la salida del Congreso de la República, Sánchez retó a Fujimori a que el primer debate se lleve a cabo en Chota, provincia de la región Cajamarca. El escenario no es neutral: Chota es el lugar de origen del expresidente Pedro Castillo. Gran parte del discurso político de Sánchez ha girado en torno a la reivindicación del gobierno castillista. Además, en dicha provincia el candidato de Juntos por el Perú obtuvo más del 50% de los votos, mientras que Fujimori alcanzó alrededor del 8,7%.

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En respuesta, durante su visita a la ciudad de Chiclayo, la candidata de Fuerza Popular señaló que Sánchez no proviene de Chota, sino de Huaral, y propuso que el debate se realice en esa jurisdicción. Fujimori cuestionó a Sánchez al afirmar que “quería copiarse de Pedro Castillo”. Asimismo, en referencia a que el candidato de Juntos por el Perú reside en el distrito limeño de San Borja, sugirió que el debate también podría desarrollarse allí.

No obstante, otros escenarios también han sido mencionados más allá de las propuestas de los candidatos. En redes sociales, Sánchez señaló que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podría ser otra posible anfitriona. Hasta el momento, ninguna autoridad universitaria ni representación estudiantil ha confirmado esa posibilidad.

Proponen debates entre vicepresidentes y equipos técnicos

Otra de las propuestas surgidas en torno a la segunda vuelta es la realización de debates entre vicepresidentes y equipos técnicos. En ambos casos, estas figuras han adquirido relevancia dentro de las plataformas políticas de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

En el caso de Fuerza Popular, la agrupación cuenta con Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente. Ambos tienen experiencia parlamentaria y forman parte de la dirigencia fujimorista desde hace varios años.

Por su parte, Juntos por el Perú tiene a Analí Márquez como primera vicepresidenta y a Brígida Curo como segunda vicepresidenta. Márquez es abogada con estudios de maestría en gestión pública, mientras que Curo es conocida por haber sido dirigente social durante las protestas contra Dina Boluarte entre 2022 y 2023.

En cuanto a los equipos técnicos, en Fuerza Popular destacan figuras como el actual parlamentario Marco Miyashiro, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), en materia de seguridad, y José Arista, exministro de Economía durante el gobierno de Dina Boluarte, en el ámbito económico.

Por el lado de Juntos por el Perú, el área de justicia estaría encabezada por el exfiscal José Domingo Pérez, mientras que los temas de salud serían asumidos por el exministro Hernando Cevallos.