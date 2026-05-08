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Sociedad

Familia de osos andinos es captada caminando en vía férrea a Machu Picchu: “Es su hábitat natural”

Pese a la sorpresa por el avistamiento, autoridades resaltan que su presencia es usual en la zona. Además, afirman que promueven señaléticas adecuadas para evitar accidentes por la circulación de trenes.

Osos andinos captados en vía férrea hacia Machu Picchu
Osos andinos captados en vía férrea hacia Machu Picchu | Composición LR / Difusión
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Una conmovedora escena presenciaron turistas al ver a una familia de osos andinos caminando libres y sin apuros por la vía férrea Machu Picchu-Ollantaytambo y los bosques del Santuario Histórico de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, en la región Cusco.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se aprecia a la madre y a sus dos oseznos desplazarse por los rieles. Al notar la llegada del tren, los animales se apartan y se esconden entre los arbustos cercanos al río Vilcanota, y evitan así sufrir un accidente.

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Su presencia es usual en la zona

Si bien el hecho llamó la atención de turistas, Roberto Quispe García, especialista en monitoreo y control de vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), señaló a la Agencia Andina que la aparición de osos de anteojos —como también se conoce a esta especie única en Sudamérica— es cotidiana en la zona, al ser su hábitat natural.

Según explicó, más del 80% del santuario está ocupado por estos mamíferos, que tienen una población de más de 70 miembros y no cuentan con una ruta específica de desplazamiento. "El oso habita casi todo este territorio, usa el espacio a diestra y siniestra por donde se le pueda antojar. Estos espacios van conectados por periodos de alimentación y reproducción", indicó.

Trabajos para evitar accidentes

Quispe también resaltó que, desde hace tres años, el Sernanp monitorea a los osos andinos con collares satelitales para conocer cómo se distribuyen, qué espacios prefieren para alimentarse y dónde pueden reproducirse, entre otros aspectos. En ese sentido, dijo que han notado que los servicios ferroviarios no han sido un impedimento para su tránsito.

No obstante, debido a que en los últimos meses se dejan ver mucho más por las vías del tren, afirmó que trabajan con las empresas ferroviarias e impulsan una señalización adecuada para no ponerlos en peligro, tanto a ellos como a otras especies que se desplazan por el santuario.

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