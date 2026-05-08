Familia de osos andinos es captada caminando en vía férrea a Machu Picchu: “Es su hábitat natural”

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Una conmovedora escena presenciaron turistas al ver a una familia de osos andinos caminando libres y sin apuros por la vía férrea Machu Picchu-Ollantaytambo y los bosques del Santuario Histórico de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, en la región Cusco.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se aprecia a la madre y a sus dos oseznos desplazarse por los rieles. Al notar la llegada del tren, los animales se apartan y se esconden entre los arbustos cercanos al río Vilcanota, y evitan así sufrir un accidente.

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Su presencia es usual en la zona

Si bien el hecho llamó la atención de turistas, Roberto Quispe García, especialista en monitoreo y control de vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), señaló a la Agencia Andina que la aparición de osos de anteojos —como también se conoce a esta especie única en Sudamérica— es cotidiana en la zona, al ser su hábitat natural.

Según explicó, más del 80% del santuario está ocupado por estos mamíferos, que tienen una población de más de 70 miembros y no cuentan con una ruta específica de desplazamiento. "El oso habita casi todo este territorio, usa el espacio a diestra y siniestra por donde se le pueda antojar. Estos espacios van conectados por periodos de alimentación y reproducción", indicó.

Trabajos para evitar accidentes

Quispe también resaltó que, desde hace tres años, el Sernanp monitorea a los osos andinos con collares satelitales para conocer cómo se distribuyen, qué espacios prefieren para alimentarse y dónde pueden reproducirse, entre otros aspectos. En ese sentido, dijo que han notado que los servicios ferroviarios no han sido un impedimento para su tránsito.

No obstante, debido a que en los últimos meses se dejan ver mucho más por las vías del tren, afirmó que trabajan con las empresas ferroviarias e impulsan una señalización adecuada para no ponerlos en peligro, tanto a ellos como a otras especies que se desplazan por el santuario.

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