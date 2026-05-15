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Política

Criminales con fusiles retienen a 33 trabajadores en mina La Joya, Pataz

Sujetos encapuchados ingresaron en el socavón a las 5 de la mañana del jueves y a esta hora han sido liberados sólo 20. La tensión se mantiene porque todavía no intervienen las autoridades, según los familiares de las víctimas.

Efectivos del Ejercito del Comando Unificado Pataz, impidieron a la Policia que ingresara a rescatar a los trabajadores mineros de La Joya.
Efectivos del Ejercito del Comando Unificado Pataz, impidieron a la Policia que ingresara a rescatar a los trabajadores mineros de La Joya.
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Delincuentes con pasamontañas y provistos de fusiles de asalto, irrumpieron violentamente en la mina La Joya, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz (La Libertad), y retuvieron a los 33 trabajadores que se encontraban en el interior, reportaron fuentes de la Policía Nacional en la zona.

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La acción criminal se inició a las 5 de la tarde del jueves, cuando los hombres armados penetraron en el socavón y amenazaron con acabar con la vida de los trabajadores si no se retiraban del lugar. El propósito de los usurpadores era apropiarse de La Joya.

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Familiares de las víctimas se presentaron en la comisaría de Chagual, la más cercana a la mina La Joya, y solicitaron la intervención de los efectivos para liberar a los mineros.

La Joya está a cargo de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin, con oficinas en Trujillo, La Libertad. Su actual gerente general es Eduar Ríos Portal.

Un contingente de efectivos de la División Policial de Orden y Seguridad de Pataz, al mando del coronel PNP César Serrano Mendoza, trató de ingresar en la mina para rescatar a los trabajadores. Pero una llamada telefónica del jefe del Estado Mayor del CUPAZ, el coronel EP José Avellaneda Díaz, paralizó la intervención.

“Las operaciones están a cargo del Ejército y es el Ejército el que da las órdenes para ingresar”, explicaron las fuentes policiales.

El caso fue reportado al fiscal de Pataz, Limber Mallqui Acosta.

PUEDER VER: Quién es alias 'Cuchillo': el presunto autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de los 13 mineros en Pataz

ASALTO EN LA NOCHE

El capataz de la mina, Víctor Salvador Pulidos, informó que sujetos armados incursionaron en la mina La Joya disparando contra los trabajadores que en ese momento estaban en plena jornada laboral y al menos uno resultó herido, según las fuentes policiales de La República.

Según la versión del capataz, era muy probable que los encapuchados se infiltraran en la mina por la chimenea del socavón.

Víctor Salvador Pulidos declaró a la policía que cuatro días antes de la incursión de los criminales, el domingo 10 de mayo, un equipo del Ejército efectuó una constatación en la mina La Joya. Como parte de la diligencia, se le entregó a los militares un croquis de la mina y estos filmaron y fotografiaron los interiores. Eran los únicos que contaban con dicha información.

A partir de las 5 de la mañana de este viernes, la banda de delincuentes comenzó a liberar uno por uno a los trabajadores, a quienes hicieron jurar que nunca más retornarían, y que si lo hacían, no garantizaban sus vidas.

PUEDES VER: 'Cuchillo', sindicado por asesinatos en Pataz, era visto como el 'Pablo Escobar' de Buena Vista Alta por sus vecinos

LA TENSIÓN SE MANTIENE

La Joya se encuentra alrededor de la mina Poderosa, por lo que los familiares de los trabajadores creen que está relacionada con el intento de desalojo. La empresa negó tener vínculo alguno con los hechos y los usurpadores.

La seguridad de la compañía Poderosa está a cargo de los generales EP en retiro Carlos Romero Von Bancels y Ricardo Pajares del Carpio.

PUEDES VER: Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en Pataz

Al cierre de edición, 20 trabajadores de La Joya fueron dejados en libertad por los encapuchados.

Decenas de pobladores del sector Pueblo Nuevo permanecen en la entrada de la mina La Joya a la expectativa de la intervención de las autoridades para que rescate de los mineros retenidos.

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