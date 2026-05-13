La Policía Nacional desarticula a la banda criminal La Nueva Generación, dedicada a la extorsión y tráfico ilegal de terrenos en Ate y El Agustino. Cuatro personas, incluido un suboficial, fueron detenidas. | composición LR

La Policía Nacional desarticula a la banda criminal La Nueva Generación, dedicada a la extorsión y tráfico ilegal de terrenos en Ate y El Agustino. Cuatro personas, incluido un suboficial, fueron detenidas. | composición LR

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La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal La Nueva Generación, dedicada al tráfico ilegal de terrenos, la extorsión y la usurpación en los distritos de Ate y El Agustino. Durante los allanamientos simultáneos en viviendas de Santa Clara y El Agustino, fueron intervenidas cuatro personas, entre ellas un suboficial de la PNP en actividad.

Según informó la Dirincri, la organización operaba bajo la fachada de una asociación de vivienda para apropiarse de terrenos del Estado y venderlos mediante falsos certificados de posesión. Las víctimas realizaban pagos durante varios meses e incluso años con la promesa de obtener títulos de propiedad legales.

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Modus operandi de La Nueva Generación

El coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, indicó que los integrantes exigían dinero a los ocupantes de terrenos y, en caso de negarse, eran amenazados con armas de fuego o expulsados violentamente de los predios para volver a venderlos.

Durante las diligencias, los agentes hallaron más de 50 certificados de terreno, algunos en blanco y otros ya llenos con nombres de supuestos compradores. La Policía sostiene que estos documentos eran usados para aparentar legalidad en la entrega de lotes.

Suboficial PNP involucrado

Las investigaciones también alcanzan a un efectivo policial que laboraría en la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. De acuerdo con las pesquisas, su número telefónico habría sido usado para realizar llamadas y enviar mensajes extorsivos a las víctimas.

Las autoridades identificaron como cabecilla de la organización a un sujeto conocido como 'Manquito', quien habría liderado las actividades ilícitas durante al menos dos años. Además, la banda también se hacía llamar Los Mexicanos, nombre hallado en panfletos y mensajes amenazantes incautados en el operativo.

La Policía informó que las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en esta red criminal vinculada al tráfico de terrenos y a las extorsiones en Lima Este.

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