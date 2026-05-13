HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Capturan a suboficial PNP en operativo contra banda dedicada a extorsión y usurpación de terrenos en Lima Este

La organización operaba como una asociación de vivienda que ofrecía falsos certificados de posesión. Las víctimas pagaban durante meses, esperando títulos de propiedad que nunca obtuvieron.

La Policía Nacional desarticula a la banda criminal La Nueva Generación, dedicada a la extorsión y tráfico ilegal de terrenos en Ate y El Agustino. Cuatro personas, incluido un suboficial, fueron detenidas.
La Policía Nacional desarticula a la banda criminal La Nueva Generación, dedicada a la extorsión y tráfico ilegal de terrenos en Ate y El Agustino. Cuatro personas, incluido un suboficial, fueron detenidas. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal La Nueva Generación, dedicada al tráfico ilegal de terrenos, la extorsión y la usurpación en los distritos de Ate y El Agustino. Durante los allanamientos simultáneos en viviendas de Santa Clara y El Agustino, fueron intervenidas cuatro personas, entre ellas un suboficial de la PNP en actividad.

Según informó la Dirincri, la organización operaba bajo la fachada de una asociación de vivienda para apropiarse de terrenos del Estado y venderlos mediante falsos certificados de posesión. Las víctimas realizaban pagos durante varios meses e incluso años con la promesa de obtener títulos de propiedad legales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y ROBERTO SÁNCHEZ A SEGUNDA VUELTA, ONPE A MÁS DEL 99% | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

lr.pe

Modus operandi de La Nueva Generación

El coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, indicó que los integrantes exigían dinero a los ocupantes de terrenos y, en caso de negarse, eran amenazados con armas de fuego o expulsados violentamente de los predios para volver a venderlos.

Durante las diligencias, los agentes hallaron más de 50 certificados de terreno, algunos en blanco y otros ya llenos con nombres de supuestos compradores. La Policía sostiene que estos documentos eran usados para aparentar legalidad en la entrega de lotes.

PUEDES VER: Alumnos de la UNMSM anuncian toma pacífica de la universidad en protesta contra la 'Ley Jerí' que permitiría la reelección de rectores

lr.pe

Suboficial PNP involucrado

Las investigaciones también alcanzan a un efectivo policial que laboraría en la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP. De acuerdo con las pesquisas, su número telefónico habría sido usado para realizar llamadas y enviar mensajes extorsivos a las víctimas.

Las autoridades identificaron como cabecilla de la organización a un sujeto conocido como 'Manquito', quien habría liderado las actividades ilícitas durante al menos dos años. Además, la banda también se hacía llamar Los Mexicanos, nombre hallado en panfletos y mensajes amenazantes incautados en el operativo.

La Policía informó que las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en esta red criminal vinculada al tráfico de terrenos y a las extorsiones en Lima Este.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Piero Corvetto se queda sin seguridad: PNP confirma que le retiraron el resguardo policial tras renunciar a la ONPE

Piero Corvetto se queda sin seguridad: PNP confirma que le retiraron el resguardo policial tras renunciar a la ONPE

LEER MÁS
Challapalca: Asesino del ‘Chino Malaco’ es un hombre calculador, frío y peligroso

Challapalca: Asesino del ‘Chino Malaco’ es un hombre calculador, frío y peligroso

LEER MÁS
PNP almacena 3.164 chalecos antibalas comprados por Santiváñez porque no sirven para proteger a efectivos

PNP almacena 3.164 chalecos antibalas comprados por Santiváñez porque no sirven para proteger a efectivos

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Estudiantes protestan en la PUCP por nueva escala de pensiones para ingresantes 2027: “La educación debe ser accesible”

Estudiantes protestan en la PUCP por nueva escala de pensiones para ingresantes 2027: “La educación debe ser accesible”

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025