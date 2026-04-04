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Cambios en la Panamericana Sur por Semana Santa: PNP habilita cinco carriles para retorno a Lima

La PNP insta a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantenerse informados. Además, EMAPE implementa un contraflujo vehicular desde La Chutana hasta Atocongo para optimizar el tránsito.

Implementan contraflujo en Panamericana Sur para agilizar retorno a Lima
Implementan contraflujo en Panamericana Sur para agilizar retorno a Lima | Andina

El feriado largo por Semana Santa está llegando a su fin y se registra el retorno masivo de viajeros hacia la capital, lo que ha generado alta congestión en la Panamericana Sur. Ante este escenario, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó un plan especial de tránsito que incluye la habilitación de cinco carriles en sentido sur a norte para facilitar el desplazamiento.

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola Delgado, informó que desde las 15.00 horas del sábado 4 de abril se amplió la capacidad de la vía, mientras que solo un carril quedó habilitado en sentido norte a sur. Esta medida se repetirá el domingo 5 de abril desde las 10.00 horas, con el objetivo de descongestionar la vía y agilizar el retorno a Lima.

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Despliegue policial y control en zonas del sur

El alto mando policial precisó a TV Perú que se ha desplegado un importante contingente de efectivos en las principales vías y zonas turísticas del sur chico, con el fin de garantizar un retorno seguro, ordenado y fluido de los ciudadanos. Explicó que estas acciones responden al incremento del flujo vehicular durante el feriado largo, el cual ha superado las proyecciones habituales.

“En estas fechas suelen desplazarse unos 110.000 vehículos hacia el sur; sin embargo, en esta oportunidad se ha registrado más de 140.000, lo que obliga a reforzar las medidas de control y seguridad”, indicó.

En ese sentido, la PNP exhortó a los conductores a tomar precauciones, respetar las disposiciones de tránsito y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en su retorno a la capital.

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Contraflujo en la Panamericana Sur entre La Chutana y Atocongo

Por su parte, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) anunció la implementación de un contraflujo vehicular como parte del Plan Verano 2026, en coordinación con el retorno masivo previsto para el domingo 5 de abril.

La medida regirá desde las 10.00 a. m. hasta la medianoche en el tramo comprendido entre el kilómetro 52, a la altura de La Chutana, y el kilómetro 10, en el puente Atocongo, en sentido sur a norte.

Asimismo, se solicitó a las empresas de transporte de carga reprogramar sus operaciones fuera del horario del contraflujo y a los conductores respetar las indicaciones del personal en la vía. Además, en coordinación con las municipalidades de la Panamericana Sur, se dispuso personal operativo, grúas, equipos de apoyo y sistemas de videovigilancia para gestionar el tránsito.

Como se recuerda, el peaje de Villa, en el kilómetro 19.5 de la Panamericana Sur en Lima, registró un récord de tránsito vehicular durante el feriado largo por Semana Santa. De acuerdo con el Centro de Control, se contabilizaron 141.000 vehículos desplazándose de norte a sur entre el 1 y 2 de abril, en el marco del plan operativo implementado en la vía.

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