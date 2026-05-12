Suiza prepara una batería gigante bajo tierra que costará más de 5.000 millones de euros y dará electricidad en milisegundos

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La transición energética mundial enfrenta un nuevo desafío: almacenar grandes cantidades de electricidad renovable para utilizarla justo cuando la demanda aumenta. En ese contexto, Suiza impulsa uno de los proyectos más ambiciosos de Europa con la construcción de una batería subterránea gigante capaz de responder en apenas milisegundos y estabilizar la red eléctrica en momentos críticos.

El sistema, desarrollado por la empresa suiza FlexBase en la ciudad de Laufenburg, tendrá una capacidad de 2,1 GWh y requerirá una inversión privada que podría superar los 5.000 millones de euros. La infraestructura se instalará en una excavación de 27 metros de profundidad y estará integrada en un complejo tecnológico destinado al almacenamiento energético, la inteligencia artificial y los centros de datos, sectores que incrementan cada vez más el consumo de electricidad.

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¿Cómo funcionará la batería gigante que Suiza construye bajo tierra?

La instalación utilizará tecnología de flujo redox, un sistema diferente de las tradicionales baterías de iones de litio. En lugar de almacenar energía en materiales sólidos, este mecanismo emplea electrolitos líquidos ubicados en enormes depósitos subterráneos. Estos fluidos circulan por celdas electroquímicas donde se produce el intercambio entre energía química y electricidad, lo que permite cargas y descargas más estables y una menor degradación a largo plazo.

Según explicó Marcel Aumer, cofundador de FlexBase, la gigantesca batería podrá entregar o absorber hasta 1,2 GWh de energía en cuestión de milisegundos, una capacidad comparable a la de la central nuclear de Leibstadt. El objetivo principal no será generar energía, sino almacenar los excedentes producidos por fuentes renovables como la solar y la eólica para devolverlos a la red cuando el consumo aumente de manera repentina.

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¿Qué problema generan la energía solar y eólica en la red eléctrica?

El avance de la energía solar y eólica ha transformado el panorama eléctrico mundial. En 2025, las fuentes renovables superaron por primera vez al carbón en generación de electricidad, pero su dependencia del clima provoca fluctuaciones constantes en el suministro. Por esa razón, los grandes sistemas de almacenamiento se perfilan como piezas fundamentales para garantizar estabilidad y evitar desequilibrios en la red.

¿Cuándo entrará en funcionamiento el proyecto de FlexBase?

Además del componente energético, el futuro centro tecnológico albergará laboratorios, oficinas y centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, actividades que demandan enormes cantidades de electricidad. FlexBase prevé que el proyecto entre en funcionamiento en 2029 y genere alrededor de 300 empleos. Mientras Europa acelera sus inversiones en almacenamiento, países asiáticos como Japón, China y Corea del Sur continúan liderando el desarrollo de esta tecnología, con varios años de ventaja sobre el continente europeo.