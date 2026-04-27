Joven muere por dengue luego de automedicarse en Lambayeque: más de 170 casos confirmados en Motupe
Con esta muerte, la región acumula tres fallecimientos por la enfermedad en 2026. Ante el aumento de instancias, se intensificarán fumigaciones.
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El dengue continúa causando víctimas en la región Lambayeque. Un joven de 21 años, natural del distrito de Motupe, falleció luego de permanecer varios días en su vivienda tratándose únicamente con medicina natural, sin acudir oportunamente a un establecimiento de salud.
El gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, informó que el paciente estuvo cerca de una semana consumiendo infusiones y preparados caseros. Sin embargo, su estado se agravó la noche del último viernes, por lo que fue trasladado al centro de salud de la zona.
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Debido a la gravedad de su condición, el joven fue referido de emergencia al Hospital Regional de Lambayeque, en Chiclayo. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció pocas horas después, durante la madrugada del sábado 25 de abril.
“Respetamos la medicina tradicional, pero es fundamental que los pacientes sean evaluados por personal de salud para un seguimiento adecuado. Muchos casos fatales ocurren por no llegar a tiempo a un hospital”, señaló el funcionario.
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Tres fallecidos en lo que va del año
Con este caso, ya suman tres muertes por dengue en Lambayeque en lo que va del 2026, todas de origen local. A ello se añade un cuarto deceso correspondiente a un paciente referido desde Moyobamba que falleció en Chiclayo.
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Intensifican fumigación en Motupe
Ante el incremento de contagios, la Gerencia Regional de Salud iniciará este miércoles 29 de abril una campaña de fumigación en 7.300 viviendas del distrito de Motupe, uno de los más afectados.
Hasta el momento, se han confirmado 174 casos en esta jurisdicción, de un total de 499 en toda la región. La intervención contempla tres ciclos de fumigación por vivienda, durante un periodo aproximado de 15 días.
Las autoridades exhortaron a la población a permitir el ingreso de las brigadas y a eliminar criaderos de zancudos en sus hogares para frenar la propagación del dengue.
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