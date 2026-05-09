La 'Suiza limeña' sí existe: por menos S/30 conocerás uno de los pasajes más hermosos del país, ¿cómo llegar a esta maravilla natural?

Ichoca, la “Suiza limeña”, se presenta como un destino ideal para quienes buscan un escape natural cercano a Lima, con montañas, cascadas y ríos perfectos para trekking. | Foto: Traveleras

Ichoca, la “Suiza limeña”, se presenta como un destino ideal para quienes buscan un escape natural cercano a Lima, con montañas, cascadas y ríos perfectos para trekking. | Foto: Traveleras

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Ichoca, conocido popularmente como la 'Suiza limeña', se ha convertido en uno de los destinos naturales más visitados por quienes buscan escapar del ruido de la ciudad sin alejarse demasiado de Lima. Este pequeño pueblo, ubicado en Matucana, provincia de Huarochirí, destaca por sus montañas verdes, cascadas, ríos y espacios ideales para realizar trekking o camping durante un full day o un fin de semana.

El atractivo turístico se encuentra a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y puede visitarse en un viaje de aproximadamente dos o tres horas desde Lima. Además, el recorrido resulta económico, ya que es posible llegar gastando menos de S/30 entre pasajes y entradas, dependiendo del tipo de transporte elegido.

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Cómo llegar a Ichoca, la famosa 'Suiza limeña' cerca de Lima

Para llegar a Ichoca, el primer paso es desplazarse desde Lima hasta Matucana. Una de las vías más empleadas sale desde Chosica, en concreto, en las inmediaciones del parque Echenique, donde parten buses y colectivos con destino a Matucana. El viaje tiene una duración aproximada de una hora. Otra alternativa es salir desde Yerbateros en buses interprovinciales con dirección a Matucana.

Los visitantes pueden bajar en el túnel Chacahuaro y realizar una caminata de aproximadamente una hora por un camino señalizado. Quienes prefieran viajar en vehículo particular deben recorrer la Carretera Central hasta superar Matucana. Después del túnel Chacahuaro, el acceso hacia Ichoca se encuentra al lado izquierdo de la vía.

Qué actividades se pueden realizar y cuánto cuesta visitar Ichoca

Ichoca es conocido por sus paisajes rodeados de eucaliptos, ríos y cataratas. Entre sus principales atractivos destacan la catarata El Encuentro, las lagunas gemelas y distintas rutas de trekking que permiten recorrer las zonas naturales del lugar. Además, quienes deseen acampar pueden hacerlo en áreas habilitadas y llevar sus propios implementos. También existe la posibilidad de practicar rápel, previa coordinación con operadores locales.

La mejor temporada para visitar Ichoca es entre marzo y mayo, cuando la vegetación luce más verde debido a las lluvias recientes y el clima mantiene días soleados. Para el viaje se recomienda llevar ropa abrigadora, zapatillas para caminata, bloqueador solar y repelente. Asimismo, el lugar permite el ingreso de mascotas.