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Sociedad

Este distrito de Lima celebrará el Día de la Madre con festival gastronómico del chicharrón: revisa lugar y horario

La ‘Ruta del Chicharrón’ reunirá restaurantes especializados y desayunos criollos en un boulevard peatonal para familias y visitantes.

Conoce el horario y el lugar donde se realizará el evento por el Día de la Madre
Conoce el horario y el lugar donde se realizará el evento por el Día de la Madre | Foto: composición LR/ Municipalidad de Surquillo
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En este Día de la Madre, el distrito de Surquillo alista una propuesta gastronómica que buscará reunir a familias alrededor de uno de los platos más tradicionales de la cocina peruana. Se trata de la denominada ‘Ruta del Chicharrón’, una actividad que congregará a diversos restaurantes especializados en preparaciones a base de cerdo dentro de una de las zonas comerciales más conocidas de la localidad limeña.

La iniciativa contempla la instalación de un boulevard peatonal para facilitar el recorrido de vecinos y visitantes que acudan a degustar desayunos y almuerzos criollos. Además de la oferta gastronómica, los negocios participantes presentarán promociones especiales dirigidas a quienes celebren esta fecha junto a sus familias.

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¿Dónde y a qué hora se realizará la ‘Ruta del Chicharrón’?

La Municipalidad de Surquillo informó que el evento se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en las cuadras 3 y 4 del jirón Dante. El horario fue establecido para quienes acostumbran iniciar las celebraciones desde temprano con desayunos familiares.

La comuna también indicó que durante ambas jornadas se supervisarán aspectos relacionados con la limpieza, el orden y la atención en los establecimientos participantes. Con esta actividad, el distrito busca impulsar el movimiento comercial de la zona y reforzar su presencia como uno de los puntos gastronómicos más representativos de Lima.

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Día de la Madre, ruta del chicharrón

‘Ruta del Chicharrón’ reunirá restaurantes especializados y desayunos criollos en Surquillo.

Consumo de chicharrón supera las 3 mil toneladas mensuales en Perú

El negocio de las chicharronerías continúa expandiéndose en el país y actualmente supera los S/ 244 millones en ventas anuales, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE). Además del movimiento económico generado por este rubro gastronómico, la actividad sostiene más de 8,900 puestos de trabajo formales y mantiene una fuerte presencia dentro del consumo diario de miles de familias peruanas.

Según estimaciones de PRODUCE al cierre de 2024, en el Perú funcionan más de 730 restaurantes formales especializados en chicharrón. Lima reúne la mayor cantidad de establecimientos con 295 locales, equivalente al 40 % del total nacional. Detrás aparecen Cusco con 89 negocios y Puno con 45, mientras que el resto de chicharronerías opera en diferentes regiones del país, consolidando el crecimiento de este sector gastronómico.

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