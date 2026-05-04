Una nueva estrategia sería utilizada por redes criminales para atraer peruanos y llevarlos al frente de batalla en Rusia. A diferencia de los primeros casos, en los que se prometían puestos de trabajo, la modalidad actual consistiría en ofrecer falsas becas de estudio, según denunció el abogado Percy Salinas, defensor de connacionales reclutados en el país europeo.

De acuerdo con el letrado, bajo este mecanismo se buscaría captar a personas con otro perfil, principalmente jóvenes y deportistas, con la engañosa promesa de continuar estudios en el exterior o participar en competencias importantes. Sin embargo, el desenlace sería similar al que ya vivieron otros compatriotas.

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El nuevo modus operandi

En declaraciones a Exitosa, Salinas explicó que los operadores detrás del reclutamiento están variando su mecanismo de captación, que antes se sostenía en ofrecer puestos de trabajo como vigilantes, cocineros y choferes. Al menos un centenar de peruanos habría sido reclutado a través de ese método.

“Ahora están ofreciendo becas de estudio en Rusia y también se llevan a deportistas a un evento deportivo. Así los están captando ahora”, indicó. El experto añadió que al llegar a dicha nación, los connacionales son entregados a un grupo de mercenarios que les quitan sus documentos y los envían a un cuartel a recibir entrenamiento militar.

Víctimas y repatriados

En medio de la incertidumbre por la situación de varios compatriotas que viajaron a Rusia, Salinas informó que la cifra de peruanos fallecidos en combate es, hasta el momento, de 15. No obstante, precisó que este número podría aumentar en los próximos días, ya que hay una lista que todavía falta ser verificada y que podría elevar el registro a 23 o 25 muertos.

Además, sostuvo que para este 4 de mayo estaba prevista la llegada de un nuevo grupo de connacionales procedente de Rusia. Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio cuenta del retorno de otros 18 peruanos desde ese país tras, según indicaron, prestar servicios en las fuerzas armadas de otras naciones.

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