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En Perú, el Día de la Madre figura entre las celebraciones familiares más relevantes del año, por lo que muchas familias optan por dejar de lado la rutina y buscar actividades especiales para compartir tiempo de calidad. Entre las opciones más demandadas destacan los desayunos buffet en hoteles y restaurantes de Lima, una propuesta que reúne gastronomía, comodidad y espacios adecuados para agasajar a mamá desde temprano.

Para 2026, distintos hoteles, restaurantes y locales de Miraflores, San Isidro y zonas aledañas a Lima han diseñado ofertas especiales con estaciones de comida criolla, panes de elaboración artesanal, jugos naturales, café, postres y alternativas internacionales. En algunos casos, la propuesta se completa con música en vivo, descuentos para niños y actividades pensadas para disfrutar en familia.

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Mejores lugares para engreír a mamá

El bienestar integral ha emergido como una tendencia global que busca alcanzar un equilibrio entre el cuerpo, la mente y las emociones. De acuerdo con el Global Wellness Institute, este enfoque requiere la adopción consciente de hábitos y estilos de vida que fomenten una salud holística, donde el descanso, la conexión emocional y el autocuidado se establecen como pilares fundamentales.

Un informe de HBX Group indica que el 85% de las personas opta por lugares diseñados para desconectar, lo que evidencia una transformación en la manera de viajar, en la que el tiempo de calidad se convierte en el elemento central de la vivencia, algo que debe tomarse en cuenta para agasajar a las madres en su día.

En ese contexto, a continuación, presentamos una lista de opciones entre los lugares más atractivos para el Día de la Madre.

The Westin Lima Hotel

El Westin Lima ofrece una propuesta de bienestar que acompaña a los huéspedes a lo largo de su estancia, con diversas actividades durante el día. Esta iniciativa se basa en momentos diseñados con atención, que incluyen sesiones personalizadas de yoga y meditación, acceso al circuito termal del Heavenly Spa, así como una cena Feel Well, con platos ligeros enfocados en mejorar el metabolismo y promover el descanso.

Además, se incorpora el ritual Sleep Well, que utiliza aromaterapia de té blanco y lavanda en las habitaciones, junto con las camas Heavenly Bed, diseñadas científicamente para optimizar la calidad del sueño.

Dirección: Av. Las Begonias 450, San Isidro

Reservas: (01) 2015000

Hotel Paracas

La brisa costera y la conexión con la naturaleza generan de inmediato una sensación de tranquilidad. El Hotel Paracas potencia esta vivencia al ofrecer una habitación Deluxe para dos personas, junto con un menú saludable de su propuesta Feel Well, que prioriza una alimentación consciente y el uso de insumos locales.

La estadía se enriquece con el circuito de aguas de Aqu Spa, un espacio termal diseñado para promover la armonía entre cuerpo y mente, que brinda una experiencia sensorial y profundamente relajante.

Además, permite integrar el movimiento consciente mediante sesiones de Pilates Mat en fechas específicas, así como el acceso a dos piscinas temperadas y al renovado Fitness Center Workout.

Dirección: Avenida Los Libertadores. Frente a la bahía de Paracas

Reservas: (01) 5186500

JW Marriott Hotel Lima

El JW Marriott Hotel Lima, ubicado frente al malecón de Miraflores, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para celebraciones familiares. En el marco del Día de la Madre, el establecimiento presenta una propuesta gastronómica que abarca estaciones criollas, panes artesanales, frutas frescas, café premium, embutidos, postres y una variedad de platos de cocina internacional.

Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores.

Reservas: (01) 2177000

Delfines Hotel & Convention Center

El Delfines Hotel se ha consolidado como un referente en la oferta de brunches y buffets en ocasiones especiales. Con motivo del Día de la Madre, el establecimiento presenta un desayuno buffet que combina lo mejor de la gastronomía peruana e internacional. Entre las estaciones más destacadas se encuentran la preparación de waffles y omelets al instante, además de una selección de panes artesanales, frutas frescas, jugos naturales y una variada mesa de postres, lo que garantiza una propuesta culinaria memorable para los asistentes.

Dirección: Ca. Los Eucaliptos 555, San Isidro.

Reservas: (01) 215 7000

Sheraton Lima Historic Center

El Sheraton Lima se suma a las celebraciones por el Día de la Madre con desayunos buffet exclusivos para honrar a las mamás. La propuesta incluye una variedad de panes y bollería, jugos frescos, estaciones de platos calientes, café aromático, postres y una selección de platos criollos, lo que garantiza una experiencia gastronómica memorable para esta ocasión.

Dirección: Av. Paseo de la República 170

Reservas: (01) 315 5000

Casa Andina Premium Miraflores

Casa Andina Premium se ha consolidado como una opción popular para disfrutar de desayunos familiares, gracias a su ubicación estratégica en Miraflores y su ambiente cálido. El establecimiento ofrece un desayuno buffet con una estación criolla, una selección de frutas frescas, diferentes tipos de panes, huevos preparados al instante, café aromático y postres, lo que garantiza una propuesta gastronómica completa para todos los gustos.

Dirección: Av. La Paz 463, Miraflores

Reservas: (01) 213 4300

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