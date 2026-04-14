HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¡El escándalo de la ONPE! Denuncian a Piero Corvetto y documentos exclusivos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Dictan cadena perpetua contra extranjeros que secuestraron y asesinaron a empresario en Independencia

La autoridad presentó pruebas sólidas, incluyendo videos, informes forenses y datos de GPS, que llevaron a la resolución judicial en este caso de crimen organizado.

Los condenados cumplirán cadena perpetua por secuestro extorsivo con consecuencia de muerte.
Los condenados cumplirán cadena perpetua por secuestro extorsivo con consecuencia de muerte. | Ministerio Público

El Ministerio Público informó que la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra los extranjeros Francar Reaño (34) y Samir Noureddine (28) por el delito de extorsión agravada en la modalidad de secuestro extorsivo en agravio del empresario Jesús A. (51) en Independencia.

De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal provincial Carmen Ynes Gonzáles Gonzáles, la víctima fue abordada por cinco sujetos encapuchados y armados en la calle La Prensas, en el mencionado distrito. Los criminales golpearon al empresario y lo subieron a una camioneta, donde lo llevaron con rumbo desconocido. Reaño fue quien supervisó el secuestro, mientras se encontraba a bordo de un auto escoltando la camioneta.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Hombre fallecido hace 26 años figuraba en el padrón electoral en Cusco: Fiscalía señala omisión en registro de defunción

lr.pe

Secuestro extorsivo que terminó en muerte

La fiscal explicó en el juicio oral que los secuestradores se comunicaron con el hijo mayor de la víctima, a quien le exigieron el pago de US$30.000 a cambio de liberar a su padre. Pese a ello, los raptores acompañaron la misiva con contenido audiovisual en el que torturan al empresario, lo que provocó que su vástago negociara el pago.

Posteriormente, los trabajadores y otros hijos de Jesús A. empezaron a recibir videos en los que se veían agresiones contra él. Al no recibir el pago de la liberación, los criminales asesinaron a la víctima y dejaron su cuerpo en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Borja.

El hecho fue supervisado por Samir Noureddine, quien escoltó el vehículo que trasladó el cadáver. Bajo este panorama, la representante del Ministerio Público solicitó que se dictara la detención preliminar de los hoy condenados, quienes fueron detenidos en Lurín.

PUEDES VER: Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

lr.pe

Pruebas presentadas

Como medios probatorios, se presentó la denuncia policial, los informes de inteligencia, el protocolo de necropsia, la declaración y visualización en los teléfonos celulares de los familiares. Además, se mostraron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, las pericias de ingeniería forense, biología forense y balística forense.

El recorrido GPS y las copias de alquiler de los automóviles escoltadores también fueron pieza clave para sustentar el pedido condenatorio. La resolución judicial recogió esta argumentación y estableció la cadena perpetua como sanción.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

LEER MÁS
Feroz incendio consumió cochera con 14 vehículos de transporte público en Independencia: conductores no descartan ataque por extorsión

Feroz incendio consumió cochera con 14 vehículos de transporte público en Independencia: conductores no descartan ataque por extorsión

LEER MÁS
El sobreviviente: la vida de un odontólogo después de recibir cuatro balazos

El sobreviviente: la vida de un odontólogo después de recibir cuatro balazos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Sicario asesina a odontólogo en Bellavista tras regresar de jugar fútbol con amigos

Sicario asesina a odontólogo en Bellavista tras regresar de jugar fútbol con amigos

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS
Confirmado | Minedu anuncia lista oficial de colegios que no tendrán clases este 14 de abril

Confirmado | Minedu anuncia lista oficial de colegios que no tendrán clases este 14 de abril

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transparencia asegura que en los comicios del 12 y 13 de abril se realizaron elecciones creíbles y transparentes

ENHYPEN en Lima 2026: fecha y venta de entradas para su concierto en el Estadio San Marcos

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez busca meterse en la segunda vuelta

Sociedad

Millonario asalto cerca a la Plaza Mayor de Lima: roban más de $200.000 de joyería en Jirón de la Unión

Rescatan a 20 mineros secuestrados en Pataz tras enfrentamiento armado entre fuerzas del orden y delincuentes

Techo propio 2026: Hoy arranca la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Transparencia asegura que en los comicios del 12 y 13 de abril se realizaron elecciones creíbles y transparentes

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez busca meterse en la segunda vuelta

Elecciones 2026: más de 2 millones de peruanos votó en blanco y nulo en la elección presidencial, según ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025