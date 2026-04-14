El Ministerio Público informó que la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra los extranjeros Francar Reaño (34) y Samir Noureddine (28) por el delito de extorsión agravada en la modalidad de secuestro extorsivo en agravio del empresario Jesús A. (51) en Independencia.

De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal provincial Carmen Ynes Gonzáles Gonzáles, la víctima fue abordada por cinco sujetos encapuchados y armados en la calle La Prensas, en el mencionado distrito. Los criminales golpearon al empresario y lo subieron a una camioneta, donde lo llevaron con rumbo desconocido. Reaño fue quien supervisó el secuestro, mientras se encontraba a bordo de un auto escoltando la camioneta.

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Secuestro extorsivo que terminó en muerte

La fiscal explicó en el juicio oral que los secuestradores se comunicaron con el hijo mayor de la víctima, a quien le exigieron el pago de US$30.000 a cambio de liberar a su padre. Pese a ello, los raptores acompañaron la misiva con contenido audiovisual en el que torturan al empresario, lo que provocó que su vástago negociara el pago.

Posteriormente, los trabajadores y otros hijos de Jesús A. empezaron a recibir videos en los que se veían agresiones contra él. Al no recibir el pago de la liberación, los criminales asesinaron a la víctima y dejaron su cuerpo en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Borja.

El hecho fue supervisado por Samir Noureddine, quien escoltó el vehículo que trasladó el cadáver. Bajo este panorama, la representante del Ministerio Público solicitó que se dictara la detención preliminar de los hoy condenados, quienes fueron detenidos en Lurín.

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Pruebas presentadas

Como medios probatorios, se presentó la denuncia policial, los informes de inteligencia, el protocolo de necropsia, la declaración y visualización en los teléfonos celulares de los familiares. Además, se mostraron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, las pericias de ingeniería forense, biología forense y balística forense.

El recorrido GPS y las copias de alquiler de los automóviles escoltadores también fueron pieza clave para sustentar el pedido condenatorio. La resolución judicial recogió esta argumentación y estableció la cadena perpetua como sanción.

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