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Jefferson Farfán envía inesperado mensaje a Magaly Medina en su pódcast: “La mujer más correcta del Perú”

Durante su pódcast 'Enfocados', el exfutbolista no dejó pasar la oportunidad de referirse a la conductora de ATV en medio del enfrentamiento mediático que ambos mantienen.

La 'Foquita' volvió a referirse a Magaly y le envió un peculiar saludo en pleno pódcast. Foto: Composición LR
La 'Foquita' volvió a referirse a Magaly y le envió un peculiar saludo en pleno pódcast. Foto: Composición LR
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Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina durante la más reciente edición de su pódcast 'Enfocados'. El exfutbolista sorprendió a sus seguidores al dedicarle un inesperado mensaje a la conductora de ATV, con quien mantiene un enfrentamiento mediático.

Todo ocurrió al inicio del programa que conduce junto a Roberto Guizasola. Luego de que su compañero le preguntara si deseaba enviar algún saludo, la 'Foquita' tomó la palabra y se dirigió directamente a la 'Urraca', lo que generó rápidamente reacciones en redes sociales.

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Jefferson Farfán dedica peculiar mensaje a Magaly durante su pódcast 'Enfocados'

Durante el programa, el popular ’10 de la Calle’ aprovechó unos minutos para enviar unas palabras a la conductora de Magaly TV, La Firme. Fiel a su estilo, el exseleccionado peruano decidió mencionarla públicamente y dedicarle un peculiar saludo frente a cámaras.

“Un saludo, cortito. Con respeto. Un saludo muy especial a la mujer más correcta del Perú. Para la señora Magaly Jesús, la mujer que es un ser de luz. Una mujer muy correcta. Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, desde Miami”, expresó.

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Sin embargo, el momento no acabó ahí. La 'Foquita' continuó con su mensaje y aseguró que respondería con el mismo respeto que, según él, merece la conductora.

“Vamos a responderle con respeto, con lo que ella se merece. Es una dama. Como tiene que ser”, agregó.

¿Por qué Jefferson Farfán y Magaly Medina siguen enfrentados?

Las recientes palabras de Farfán no pasaron desapercibidas debido al historial de enfrentamientos que mantiene con la conductora de espectáculos. En los últimos meses, ambos han intercambiado diversas declaraciones públicas relacionadas con el proceso judicial que protagonizaron y que concluyó con una sentencia favorable para el exfutbolista.

Semanas atrás, la 'Foquita' volvió a referirse al tema en su pódcast y aseguró que la conductora aún debía cumplir con algunos aspectos establecidos en la sentencia. Por su parte, Medina respondió públicamente y defendió su derecho a opinar sobre figuras públicas, dejando en claro que no cambiaría su postura respecto al exjugador. Incluso, llegó a calificarlo como un 'ser despreciable'.

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