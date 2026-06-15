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Deportes

Irán - Nueva Zelanda: a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Mundial 2026

Sigue aquí el Irán vs Nueva Zelanda por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo G.

Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán por el grupo G del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán por el grupo G del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido entre Irán y Nueva Zelanda por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada en La República Deportes.

Irán afronta el Mundial 2026 con la intención de romper una barrera histórica y superar por primera vez la fase inicial de la competencia. Enfrente estará Nueva Zelanda, que disputará apenas su tercera Copa del Mundo. Los All Whites buscan mejorar sus actuaciones de España 1982 y Sudáfrica 2010; en esta última fueron eliminados sin perder ningún partido, al empatar todos sus encuentros de la primera fase.

PUEDES VER: Calendario del Mundial 2026: todos los partidos, horarios y fechas confirmadas por FIFA

lr.pe

Horarios del partido Irán vs Nueva Zelanda

En Perú, el duelo entre Irán y Nueva Zelanda se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (martes 16)

¿Dónde ver Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

  • Argentina: DSports y TyC Sports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports y RNC
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports y AUF TV
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN

¿Dónde ver Irán vs Nueva Zelanda online gratis?

Si deseas ver Irán vs Nueva Zelanda online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: ¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

lr.pe

Posibles alineaciones de Irán vs Nueva Zelanda

Estos son los posibles equipos titulares de Irán vs Nueva Zelanda para el compromiso del grupo G.

  • Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh.
  • Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt.

Últimos partidos de Irán

  • Irán 2-0 Malí | 04.06.26 | Amistoso
  • Irán 3-1 Gambia | 29.05.26 | Amistoso
  • Irán 5-0 Costa Rica | 31.03.26 | Amistoso
  • Irán 1-2 Nigeria | 27.03.26 | Amistoso
  • Irán 0-0 Uzbekistán | 18.11.25 | Amistoso

Últimos partidos de Nueva Zelanda

  • Nueva Zelanda 0-1 Inglaterra | 06.06.26 | Amistoso
  • Nueva Zelanda 0-4 Haití | 02.06.26 | Amistoso
  • Nueva Zelanda 0-2 Ecuador | 18.11.25 | Amistoso
  • Nueva Zelanda 1-2 Colombia | 15.11.25 | Amistoso
  • Nueva Zelanda 1-1 Noruega | 14.10.25 | Amistoso
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