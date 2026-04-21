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Notas de Prensa

JEE Lambayeque reafirma transparencia en el procesamiento de actas presidenciales

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque comunica a la ciudadanía que, en cumplimiento de su deber de garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral, se ha recibido las actas remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Lambayeque y José Leonardo Ortiz.

A partir del jueves se realizarán audiencias de recuento para ofrecer resultados claros y confiables sobre las actas presidenciales. Fuente: Difusión.
A partir del jueves se realizarán audiencias de recuento para ofrecer resultados claros y confiables sobre las actas presidenciales. Fuente: Difusión.

Habiéndose procesado primordialmente las actas presidenciales las cuales ascienden a un total de 103, las que luego del debate por el pleno se ha emitido las resoluciones definitivas dando como resultado que 88 fueron resueltos y están a espera para su devolución a las ODPES correspondientes; asimismo, 15 actas han pasado para el procedimiento de recuento conforme a la resolución 182-2025-JNE en estricto cumplimiento de la norma electoral, han sido programadas para recuento. Dicho procedimiento se llevará a cabo respetando el plazo mínimo de tres días establecido por la disposición citada, lo que garantiza la legalidad y la transparencia del proceso. A partir del jueves se llevarán a cabo cinco audiencias de recuento y las restantes el día viernes, con el objetivo de dar por concluido el tratamiento de las actas presidenciales y ofrecer a la ciudadanía resultados claros y confiables.

A la vez el jurado electoral especial de Lambayeque ha empezado a evaluar, debatir y emitir las resoluciones que corresponden al Parlamento Andino, con un total de 372 actas distribuidas entre Lambayeque (198) y José Leonardo Ortiz (174); las de Diputados, con 401 actas, de las cuales 238 pertenecen a Lambayeque y 163 a José Leonardo Ortiz; y las de Senadores Distrito Múltiple, que registraron 398 y 463 actas en dos bloques distintos, con participación activa de ambas ODPES.

Cada uno de estos procesos vienen siendo tratados con el mismo rigor técnico y respeto a la normativa, reflejando la magnitud del trabajo desarrollado y la importancia de garantizar que todas las instancias de representación política sean atendidas con responsabilidad.

votaciones-2026-lambayeque

Se reafirma el compromiso del JEE Lambayeque con la transparencia y la confianza del ciudadano en el sistema democrático. Fuente: Difusión.

Este despliegue operativo reafirma la dedicación plena del JEE Lambayeque a la labor electoral, mostrando que detrás de cada cifra y cada acta existe un compromiso institucional con la transparencia, la imparcialidad y la confianza ciudadana en el sistema democrático. La instalación de mesas de trabajo, la programación de sesiones permanentes y la minuciosa revisión de cada documento son acciones que buscan transmitir seguridad y credibilidad a la población, fortaleciendo la convicción de que el proceso electoral se desarrolla bajo principios de legalidad, equidad y respeto.

La ciudadanía puede tener la certeza de que el Jurado Electoral Especial de Lambayeque continuará trabajando con la misma entrega y responsabilidad hasta culminar cada etapa del proceso, reafirmando que la democracia se construye con transparencia, con respeto a la voluntad popular y con la garantía de que cada voto cuenta y cada acta es tratada con la máxima seriedad institucional, resaltó el presidente de JEE Lambayeque, José Rodríguez Tanta.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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