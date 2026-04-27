El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensifica operativos en el penal de Challapalca para fortalecer controles y reducir riesgos, revelando hallazgos de objetos prohibidos ocultos. | Andina

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensifica operativos en el penal de Challapalca para fortalecer controles y reducir riesgos, revelando hallazgos de objetos prohibidos ocultos. | Andina

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó los operativos de requisa en el penal de Challapalca, con el objetivo de reforzar el control interno y reducir riesgos en uno de los establecimientos de mayor seguridad del país.

Durante las intervenciones, el personal penitenciario realizó revisiones corporales a los internos, inspecciones en celdas y verificaciones de infraestructura, incluidas puertas, ventanas y zonas de difícil acceso. Como resultado, se incautaron objetos prohibidos ocultos en tuberías y estructuras del recinto.

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Hallazgos en el INPE

En el pabellón 'Satélite', los agentes hallaron una varilla de fierro de aproximadamente 49 centímetros, un rollo de cobre escondido en tubos de cableado eléctrico y fragmentos de espejos rotos, todos retirados conforme a los protocolos.

Pese a los controles, los hallazgos evidencian que persisten el ingreso y el ocultamiento de objetos prohibidos dentro del penal. En una supervisión previa, realizada a inicios de abril, también se detectaron dos teléfonos celulares escondidos en una estructura metálica dentro de una celda.

En lo que va del año, el INPE ha ejecutado 42 requisas ordinarias en Challapalca, con el decomiso de nueve celulares, 27 accesorios, 6,50 gramos de drogas y 26 armas blancas. Las cifras reflejan las dificultades para mantener el control en recintos que albergan internos de alta peligrosidad.

Las autoridades indicaron que estos operativos continuarán de manera permanente como parte de una política de vigilancia constante, orientada a evitar que desde el interior de los penales se sigan cometiendo delitos.

Reorganización interna

Como parte de las medidas adoptadas, el Ejecutivo dispuso cambios en la dirección del penal a inicios de abril. El Ministerio de Justicia presentó a Joel Franklin Quezada Márquez como nuevo director del establecimiento, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el sistema penitenciario.

Asimismo, se ordenó la rotación de personal. Un total de 70 agentes del INPE fue asignado a Challapalca para reforzar la seguridad y prevenir la formación de redes delictivas dentro del penal.

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