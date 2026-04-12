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Política

Resultados Elecciones 2026 en Lambayeque: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Lambayeque y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Lambayeque elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)
Lambayeque elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Lambayeque tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

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Resultados de las Elecciones 2026 en Lambayeque: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados


La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo, 12 de abril.

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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por Lambayeque en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Lambayeque en los comicios de 2026:

Ahora Nación - AN

  1. Fernando Balbi Espinar
  2. Blanca Elcira Marisol Pérez Valdez

Alianza Electoral Venceremos

  1. Ángel Agustín Salazar Piscoya

Alianza para el Progreso

  1. Humberto Acuña Peralta
  2. Marina Adriana Fátima Cacho Sousa Olivares

Avanza País - Partido de Integración Social

  1. Roberto Andrés Yep Burga
  2. Sara Elizabeth Párrago Espas

Partido Fe en el Perú

  1. José Manuel Carlos Valeriano
  2. Margarita Mendieta Villanueva

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

  1. Olga Tello Chuguden
  2. Herminio García Leiva

Fuerza Popular

  1. Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco
  2. Violeta Amelia Fanzo Niquen

Fuerza y Libertad

  1. Leoncio Olortiga Contreras

Juntos por el Perú

  1. Francisco Javier Tarrillo Paico
  2. Reina Olivera Pérez

Libertad Popular

  1. Martín Florentino Chávez Oliva

Partido Aprista Peruano

  1. Ángel Javier Velásquez Quesquén

Partido Cívico Obras

  1. Hugo Florentino Lamadrid Ibañez
  2. Nilda Elena Manay Carranza

Partido del Buen Gobierno

  1. Luis Alfonso Manay Sáenz
  2. Magali Bravo Mendoza

Partido Demócrata Unido Perú

  1. Lidia Llatas Castro

Partido Demócrata Verde

  1. Herbert Pablo Gamarra Gil
  2. Rosa Elena Urbina Vásquez

Partido Democrático Federal

  1. Miguel Yarango Flores

Partido Democrático Somos Perú

  1. José Antonio Sánchez Flores
  2. Gicella Jacqueline Santoyo Delgado

Partido Frente de la Esperanza 2021

  1. Helen Cruzado Balcázar
  2. Martha Isabel García Peña

Partido Morado

  1. Juan Carlos Rodríguez Rondoy
  2. Amalia Rocío Muro Calderón

Partido País Para Todos

  1. Melvin Grimaldo Rodríguez Minchola
  2. Angélica Zulema Bayes Figueroa

Partido Patriótico del Perú

  1. Gaby Alarcón Pérez

Partido Político Cooperación Popular

  1. Juan Carlos Fernández Chuñe
  2. María Juana Raico Ocas

Partido Político Integridad Democrática

  1. César Hipólito Yaipen Chavesta

Partido Perú Libre

  1. Humberto Heredia Morales
  2. Ena Judith Valle Santa Cruz

Partido Político Perú Primero

  1. Hermila Campos Aguilar
  2. Manuel Alejandro Borja Suárez

Partido Político PRIN

  1. Pedro Celestino Cisneros Calderón
  2. Flor Maribel Ipanaque Monteza

Perú Moderno

  1. Sara Vidarte Mena
  2. Luis Polidoro Cabrejos Figueroa

Podemos Perú

  1. Julio César Gonzales de Paz
  2. Clarivel de Fátima Díaz Olano

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  1. Ángel Edgar Tello Rodríguez
  2. Luisa Marleny Bernabé Ascencio

Progresemos

  1. Jaime Enrique Benavides Pérez
  2. Betty Marcela Taboada de Tineo

Renovación Popular

  1. José Henrry Flores Díaz
  2. María Rosana Panta Puescas

Salvemos al Perú

  1. Jorge Lizardo Vives Puyen

Un Camino Diferente

  1. Fernando Enrique Gabilondo Vinces
  2. Agustina Cecilia Herrera Ortiz

Unidad Nacional

  1. Violeta de los Milagros Núñez Núñez
  2. Eduardo Yonel Salazar Montalvo

Candidatos a Diputados por Lambayeque en las Elecciones 2026

Revisa quiénes postulan a Diputados por Lambayeque en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  1. Yelsen Umbo Peña
  2. Garling Violeta Cabanillas Villalobos
  3. Milner Jesús Sánchez Malca
  4. Anayen Llumpo Manayay
  5. Ciro Ballena Casas
  6. Araseli Ortiz Acuña

Alianza Electoral Venceremos

  1. Almanzor Toro León
  2. Karim Yunet Castro Milian
  3. Lolo II Jara Gonzales
  4. Jennifer Pierina Pérez Espinoza
  5. Luis Gerardo Chicoma Fernández
  6. Anita Lisbet Gonzales Cubas

Alianza para el Progreso

  1. Alexander Rodríguez Alvarado
  2. Gloria Yesenia Flores Limo
  3. Luis Alberto García Vásquez
  4. Dulia Esperanza Tafur Huamán
  5. Floro Heredia Chiroque
  6. Mónica Yolanda Purisaca Salinas

Avanza País - Partido de Integración Social

  1. José Luis Salazar Mejía
  2. Rosana Jacqueline Llatas Carrasco
  3. José Roberto Sialer Santisteban
  4. Denis Herminia Silva Reyes
  5. Richard Rubio Effio Bernal
  6. Katherine Alexandra Ayala Chozo

Fe en el Perú

  1. José Humberto Saavedra Jiménez
  2. Elmer Huamán Calle
  3. Yenny del Rosario Yarlaque Segura
  4. Máximo Revelino Córdova Villegas
  5. Hilda María Ruiz Fernández

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

  1. Herzon Omar Guerrero Corrales
  2. Hilda Mestanza Correa de Mendoza
  3. Hipólito Silva Mego
  4. Juana Siesquen Sandoval de Cajusol
  5. José María Segundo Llaguento
  6. Susana Ordoñez Carrasco

Fuerza Popular

  1. José Marvin Palma Mendoza
  2. Liliana Milagros Takayama Jiménez
  3. Rafael Antonio Aita Campodónico
  4. Segunda Dalila Bravo Valladolid
  5. Javier Alejandro Castro Cruz
  6. Alejandrina del Rosario Ordoñez Condezo

Fuerza y Libertad

  1. Rebeca Castañeda Armas
  2. Diego Ignacio Huamán Chanco
  3. Adela Roxana Chanamé Picón
  4. Juan Medardo Paredes Castillo
  5. Elen Sheyla Romero Alanya
  6. Yoni Óscar Barzola Chuquipoma

Juntos por el Perú

  1. Ernesto Alonzo Zunini Yerren
  2. Margarita Flor de María Ángeles Alburquerque
  3. Nilo Asunción Guamuro Altamirano
  4. Susana Dolores Burga Álvarez
  5. Wilmer Antón Mayanga
  6. Elva Córdova Ramírez

Libertad Popular

  1. Carlos Trujillano Muñoz
  2. Graciela Esmeralda Torres Ignacio
  3. Wilson Jar Trujillano Muñoz
  4. Becsi Estefanía Chuquilín Montalván
  5. Juan Manuel Trujillano Muñoz
  6. Magali Yvon Castillo Flores

Partido Aprista Peruano

  1. Carlos Alberto Millones Salazar
  2. Violeta Maricruz Asunción Tantaleán
  3. Moisés Elías Montenegro López
  4. Gaudhy Sujhey Chávez Pasco
  5. Juan Guillermo Pérez Sialer
  6. Sonia Luz Valverde Mejía

Partido Cívico Obras

  1. Rolando Inga Aquino
  2. Dina Johanna Peña Zelada
  3. Alex Deiser Núñez Constantino
  4. Gloria Elensith Lizana Bances
  5. José Elisar Frías Constantino
  6. María Consuelo Constantino Villanueva

Partido del Buen Gobierno

  1. Segundo Juan Castrejón Fernández
  2. Dalia Yaneht Reyes Flores
  3. Pavel César Vargas Ugaz
  4. Deborath Mayra Balderrama Esparza
  5. Luis Ángel Sánchez Sandoval
  6. Gina Yvone Castro Calle

Partido Demócrata Verde

  1. Elías Chunga Martínez
  2. Petronila Ventura Bernilla
  3. Hernando Idrogo Heredia
  4. Karolay Alondra Gutiérrez Julca
  5. Domingo Santiago Hurtado Sipión
  6. Eliana Areli Godo Colán

Partido Democrático Federal

  1. Jorge Marino Pizarro Mori
  2. Carmen del Pilar Pulache Oliva
  3. Wilmer Díaz Falén
  4. Evelyn Julissa Silva Peralta
  5. Orison Virgilio Villalobos Cieza
  6. Carmen Arlett Regalado Gamonal

Partido Democrático Somos Perú

  1. Gustavo Dacio Espinoza Soto
  2. Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia
  3. Franklin Santisteban Santamaría
  4. Sujey Valentina Carmona Cruz
  5. Miguel Ángel Pérez Valdiviezo
  6. Karina Ibett Aguilar Gamarra

Partido Frente de la Esperanza 2021

  1. José Luis Lucero Manayay
  2. María Fany Chapoñan Baldera
  3. Humberto Carrillo de la Cruz
  4. Elva del Rosario Bonilla Aguilar
  5. Lindolfo Fernández Pérez
  6. Marina Serquen Ramos

Partido Morado

  1. Salvador Maximino Zeña Porras
  2. Jessica del Rosario Jauregui Paredes
  3. Benigno Alberto Risco Flores
  4. Rosalía Mayanga Serquen
  5. José Luis Farfán Neyra
  6. Elisa Atenas Martínez Muro

Partido País Para Todos

  1. Cruz Gerardo Saavedra Colmenares
  2. Fiorella Miluska Soto Jiménez
  3. Carlos Alberto Trelles Zapata
  4. Zoila Gretel Holguín Ubillus
  5. Javier Wilmer Malca Quesquén
  6. Alexandra Lizeth Cullanco Valerio

Partido Patriótico del Perú

  1. Freddy Fernández Monteza
  2. Anita Eudocia Samamé Salazar de Sandoval
  3. Bartolomé Llanos Flores
  4. Wilfredo Castillo Núñez
  5. Karina Ivonne Castañeda Chavarry

Partido Político Cooperación Popular

  1. Carmela Silene Salazar Jauregui
  2. Luis Enrique Bazán Centurión
  3. Deysi Rosales Saavedra
  4. Joel Percy Zarmiento Guedez
  5. Otilia Harold Salas Correa
  6. Edin Yoel Córdova Pintado

Partido Político Integridad Democrática

  1. Rubén Gustavo Toro Reque
  2. Mary Elizabeth Palma Reyes
  3. Eduardo Millones Barrios
  4. Juana Irma Mairena Fox Vda de Nava
  5. Guillermo Ricardo Vásquez Merino
  6. Liu Nadia Reaño Segundo

Partido Perú Libre

  1. Antero Humberto Monsalve Gonzales
  2. Flor Jessenia Lluen Sánchez
  3. Óscar Jiménez Meléndez
  4. Iris Violeta del Pilar Sánchez Porro
  5. Luis Alberto Llaguento Sánchez
  6. Oxana Teresa Capuñay Gonzales

Partido Político Perú Acción

  1. Elías Soto Ramos
  2. Erika Paola Merejildo Espejo
  3. Julio César Cayetano Arias
  4. Mónica Cecilia Herrera Risco
  5. Efraín Ccanto Espinoza

Partido Político Perú Primero

  1. Clemente Flores Vilchez
  2. Felipa Roxana Orosco Nunton
  3. Jorge Luis Uceda Chafloque
  4. María Nela Berna Cleghorn
  5. Yuliana Pamela Prada Vinces

Perú Moderno

  1. Felipe Purihuaman Manayay
  2. Mayra Mabel Saavedra Vallejos
  3. Marco Antonio Augusto Pérez Ramírez Andrade
  4. Claudia Jesús Gastello Aguilar
  5. George Brando Anderson Chileno Lachira
  6. Ana Cecilia Cabrejos Parraguez

Podemos Perú

  1. Juan José Chapoñan Sánchez
  2. Flor del Rosario Reyes Cruz
  3. Javier Antonio Serrano Hernández
  4. Sara Elizabeth Loayza Samamé
  5. Alexander Iván Torres Arroyo
  6. Nelly Ysabel Ventura Ysla

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  1. César Vallejos Calderón
  2. Brígida Primitiva Alvaro Carbajal de Wong
  3. Jorge José Cornejo Casusol
  4. Eleonora Flaviana Salazar Briceño de Mariano
  5. Juan Jorge Acevedo Soncco

Progresemos

  1. Esteban Nolberto Panta Medina
  2. Susy Sarita Tineo Taboada
  3. Alberto Martín Gallardo García
  4. Mercedes Lescano Yarleque
  5. Hipólito Tineo Pupuche María
  6. Felicita Prada Yovera

Renovación Popular

  1. María Jessica Córdova Lobatón
  2. Henry Macedo Villanueva
  3. Susy Janet Rojas Valdez
  4. Benigno Alejandro Salazar Chapoñan
  5. Angélica María Soplapuco Quispe
  6. Josué Josías Barrera Tello

Salvemos al Perú

  1. Bertha Valera Domínguez
  2. Giuseppe Fernando Becerra Canales

Un Camino Diferente

  1. Ricardo Miguel Rodríguez Che
  2. Brenda Sujey Ibañez Alfaro
  3. Víctor Hugo Velásquez Lucana
  4. Edith Marleny Saavedra Saavedra
  5. Antonio León Díaz Padilla
  6. Graciela Marycruz Quipuzco Sánchez

Unidad Nacional

  1. Nordash Fátima Amalia Ortega Razuri
  2. José Eduardo Farro Portero
  3. María Jackeline Chinchay Troncos
  4. Carlos Hugo Flores Saldaña
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