Resultados Elecciones 2026 en Lambayeque: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Lambayeque y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Lambayeque tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Lambayeque: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo, 12 de abril.
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
Candidatos al Senado por Lambayeque en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Lambayeque en los comicios de 2026:
Ahora Nación - AN
- Fernando Balbi Espinar
- Blanca Elcira Marisol Pérez Valdez
Alianza Electoral Venceremos
- Ángel Agustín Salazar Piscoya
Alianza para el Progreso
- Humberto Acuña Peralta
- Marina Adriana Fátima Cacho Sousa Olivares
Avanza País - Partido de Integración Social
- Roberto Andrés Yep Burga
- Sara Elizabeth Párrago Espas
Partido Fe en el Perú
- José Manuel Carlos Valeriano
- Margarita Mendieta Villanueva
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Olga Tello Chuguden
- Herminio García Leiva
Fuerza Popular
- Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco
- Violeta Amelia Fanzo Niquen
Fuerza y Libertad
- Leoncio Olortiga Contreras
Juntos por el Perú
- Francisco Javier Tarrillo Paico
- Reina Olivera Pérez
Libertad Popular
- Martín Florentino Chávez Oliva
Partido Aprista Peruano
- Ángel Javier Velásquez Quesquén
Partido Cívico Obras
- Hugo Florentino Lamadrid Ibañez
- Nilda Elena Manay Carranza
Partido del Buen Gobierno
- Luis Alfonso Manay Sáenz
- Magali Bravo Mendoza
Partido Demócrata Unido Perú
- Lidia Llatas Castro
Partido Demócrata Verde
- Herbert Pablo Gamarra Gil
- Rosa Elena Urbina Vásquez
Partido Democrático Federal
- Miguel Yarango Flores
Partido Democrático Somos Perú
- José Antonio Sánchez Flores
- Gicella Jacqueline Santoyo Delgado
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Helen Cruzado Balcázar
- Martha Isabel García Peña
Partido Morado
- Juan Carlos Rodríguez Rondoy
- Amalia Rocío Muro Calderón
Partido País Para Todos
- Melvin Grimaldo Rodríguez Minchola
- Angélica Zulema Bayes Figueroa
Partido Patriótico del Perú
- Gaby Alarcón Pérez
Partido Político Cooperación Popular
- Juan Carlos Fernández Chuñe
- María Juana Raico Ocas
Partido Político Integridad Democrática
- César Hipólito Yaipen Chavesta
Partido Perú Libre
- Humberto Heredia Morales
- Ena Judith Valle Santa Cruz
Partido Político Perú Primero
- Hermila Campos Aguilar
- Manuel Alejandro Borja Suárez
Partido Político PRIN
- Pedro Celestino Cisneros Calderón
- Flor Maribel Ipanaque Monteza
Perú Moderno
- Sara Vidarte Mena
- Luis Polidoro Cabrejos Figueroa
Podemos Perú
- Julio César Gonzales de Paz
- Clarivel de Fátima Díaz Olano
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Ángel Edgar Tello Rodríguez
- Luisa Marleny Bernabé Ascencio
Progresemos
- Jaime Enrique Benavides Pérez
- Betty Marcela Taboada de Tineo
Renovación Popular
- José Henrry Flores Díaz
- María Rosana Panta Puescas
Salvemos al Perú
- Jorge Lizardo Vives Puyen
Un Camino Diferente
- Fernando Enrique Gabilondo Vinces
- Agustina Cecilia Herrera Ortiz
Unidad Nacional
- Violeta de los Milagros Núñez Núñez
- Eduardo Yonel Salazar Montalvo
Candidatos a Diputados por Lambayeque en las Elecciones 2026
Revisa quiénes postulan a Diputados por Lambayeque en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Yelsen Umbo Peña
- Garling Violeta Cabanillas Villalobos
- Milner Jesús Sánchez Malca
- Anayen Llumpo Manayay
- Ciro Ballena Casas
- Araseli Ortiz Acuña
Alianza Electoral Venceremos
- Almanzor Toro León
- Karim Yunet Castro Milian
- Lolo II Jara Gonzales
- Jennifer Pierina Pérez Espinoza
- Luis Gerardo Chicoma Fernández
- Anita Lisbet Gonzales Cubas
Alianza para el Progreso
- Alexander Rodríguez Alvarado
- Gloria Yesenia Flores Limo
- Luis Alberto García Vásquez
- Dulia Esperanza Tafur Huamán
- Floro Heredia Chiroque
- Mónica Yolanda Purisaca Salinas
Avanza País - Partido de Integración Social
- José Luis Salazar Mejía
- Rosana Jacqueline Llatas Carrasco
- José Roberto Sialer Santisteban
- Denis Herminia Silva Reyes
- Richard Rubio Effio Bernal
- Katherine Alexandra Ayala Chozo
Fe en el Perú
- José Humberto Saavedra Jiménez
- Elmer Huamán Calle
- Yenny del Rosario Yarlaque Segura
- Máximo Revelino Córdova Villegas
- Hilda María Ruiz Fernández
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Herzon Omar Guerrero Corrales
- Hilda Mestanza Correa de Mendoza
- Hipólito Silva Mego
- Juana Siesquen Sandoval de Cajusol
- José María Segundo Llaguento
- Susana Ordoñez Carrasco
Fuerza Popular
- José Marvin Palma Mendoza
- Liliana Milagros Takayama Jiménez
- Rafael Antonio Aita Campodónico
- Segunda Dalila Bravo Valladolid
- Javier Alejandro Castro Cruz
- Alejandrina del Rosario Ordoñez Condezo
Fuerza y Libertad
- Rebeca Castañeda Armas
- Diego Ignacio Huamán Chanco
- Adela Roxana Chanamé Picón
- Juan Medardo Paredes Castillo
- Elen Sheyla Romero Alanya
- Yoni Óscar Barzola Chuquipoma
Juntos por el Perú
- Ernesto Alonzo Zunini Yerren
- Margarita Flor de María Ángeles Alburquerque
- Nilo Asunción Guamuro Altamirano
- Susana Dolores Burga Álvarez
- Wilmer Antón Mayanga
- Elva Córdova Ramírez
Libertad Popular
- Carlos Trujillano Muñoz
- Graciela Esmeralda Torres Ignacio
- Wilson Jar Trujillano Muñoz
- Becsi Estefanía Chuquilín Montalván
- Juan Manuel Trujillano Muñoz
- Magali Yvon Castillo Flores
Partido Aprista Peruano
- Carlos Alberto Millones Salazar
- Violeta Maricruz Asunción Tantaleán
- Moisés Elías Montenegro López
- Gaudhy Sujhey Chávez Pasco
- Juan Guillermo Pérez Sialer
- Sonia Luz Valverde Mejía
Partido Cívico Obras
- Rolando Inga Aquino
- Dina Johanna Peña Zelada
- Alex Deiser Núñez Constantino
- Gloria Elensith Lizana Bances
- José Elisar Frías Constantino
- María Consuelo Constantino Villanueva
Partido del Buen Gobierno
- Segundo Juan Castrejón Fernández
- Dalia Yaneht Reyes Flores
- Pavel César Vargas Ugaz
- Deborath Mayra Balderrama Esparza
- Luis Ángel Sánchez Sandoval
- Gina Yvone Castro Calle
Partido Demócrata Verde
- Elías Chunga Martínez
- Petronila Ventura Bernilla
- Hernando Idrogo Heredia
- Karolay Alondra Gutiérrez Julca
- Domingo Santiago Hurtado Sipión
- Eliana Areli Godo Colán
Partido Democrático Federal
- Jorge Marino Pizarro Mori
- Carmen del Pilar Pulache Oliva
- Wilmer Díaz Falén
- Evelyn Julissa Silva Peralta
- Orison Virgilio Villalobos Cieza
- Carmen Arlett Regalado Gamonal
Partido Democrático Somos Perú
- Gustavo Dacio Espinoza Soto
- Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia
- Franklin Santisteban Santamaría
- Sujey Valentina Carmona Cruz
- Miguel Ángel Pérez Valdiviezo
- Karina Ibett Aguilar Gamarra
Partido Frente de la Esperanza 2021
- José Luis Lucero Manayay
- María Fany Chapoñan Baldera
- Humberto Carrillo de la Cruz
- Elva del Rosario Bonilla Aguilar
- Lindolfo Fernández Pérez
- Marina Serquen Ramos
Partido Morado
- Salvador Maximino Zeña Porras
- Jessica del Rosario Jauregui Paredes
- Benigno Alberto Risco Flores
- Rosalía Mayanga Serquen
- José Luis Farfán Neyra
- Elisa Atenas Martínez Muro
Partido País Para Todos
- Cruz Gerardo Saavedra Colmenares
- Fiorella Miluska Soto Jiménez
- Carlos Alberto Trelles Zapata
- Zoila Gretel Holguín Ubillus
- Javier Wilmer Malca Quesquén
- Alexandra Lizeth Cullanco Valerio
Partido Patriótico del Perú
- Freddy Fernández Monteza
- Anita Eudocia Samamé Salazar de Sandoval
- Bartolomé Llanos Flores
- Wilfredo Castillo Núñez
- Karina Ivonne Castañeda Chavarry
Partido Político Cooperación Popular
- Carmela Silene Salazar Jauregui
- Luis Enrique Bazán Centurión
- Deysi Rosales Saavedra
- Joel Percy Zarmiento Guedez
- Otilia Harold Salas Correa
- Edin Yoel Córdova Pintado
Partido Político Integridad Democrática
- Rubén Gustavo Toro Reque
- Mary Elizabeth Palma Reyes
- Eduardo Millones Barrios
- Juana Irma Mairena Fox Vda de Nava
- Guillermo Ricardo Vásquez Merino
- Liu Nadia Reaño Segundo
Partido Perú Libre
- Antero Humberto Monsalve Gonzales
- Flor Jessenia Lluen Sánchez
- Óscar Jiménez Meléndez
- Iris Violeta del Pilar Sánchez Porro
- Luis Alberto Llaguento Sánchez
- Oxana Teresa Capuñay Gonzales
Partido Político Perú Acción
- Elías Soto Ramos
- Erika Paola Merejildo Espejo
- Julio César Cayetano Arias
- Mónica Cecilia Herrera Risco
- Efraín Ccanto Espinoza
Partido Político Perú Primero
- Clemente Flores Vilchez
- Felipa Roxana Orosco Nunton
- Jorge Luis Uceda Chafloque
- María Nela Berna Cleghorn
- Yuliana Pamela Prada Vinces
Perú Moderno
- Felipe Purihuaman Manayay
- Mayra Mabel Saavedra Vallejos
- Marco Antonio Augusto Pérez Ramírez Andrade
- Claudia Jesús Gastello Aguilar
- George Brando Anderson Chileno Lachira
- Ana Cecilia Cabrejos Parraguez
Podemos Perú
- Juan José Chapoñan Sánchez
- Flor del Rosario Reyes Cruz
- Javier Antonio Serrano Hernández
- Sara Elizabeth Loayza Samamé
- Alexander Iván Torres Arroyo
- Nelly Ysabel Ventura Ysla
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- César Vallejos Calderón
- Brígida Primitiva Alvaro Carbajal de Wong
- Jorge José Cornejo Casusol
- Eleonora Flaviana Salazar Briceño de Mariano
- Juan Jorge Acevedo Soncco
Progresemos
- Esteban Nolberto Panta Medina
- Susy Sarita Tineo Taboada
- Alberto Martín Gallardo García
- Mercedes Lescano Yarleque
- Hipólito Tineo Pupuche María
- Felicita Prada Yovera
Renovación Popular
- María Jessica Córdova Lobatón
- Henry Macedo Villanueva
- Susy Janet Rojas Valdez
- Benigno Alejandro Salazar Chapoñan
- Angélica María Soplapuco Quispe
- Josué Josías Barrera Tello
Salvemos al Perú
- Bertha Valera Domínguez
- Giuseppe Fernando Becerra Canales
Un Camino Diferente
- Ricardo Miguel Rodríguez Che
- Brenda Sujey Ibañez Alfaro
- Víctor Hugo Velásquez Lucana
- Edith Marleny Saavedra Saavedra
- Antonio León Díaz Padilla
- Graciela Marycruz Quipuzco Sánchez
Unidad Nacional
- Nordash Fátima Amalia Ortega Razuri
- José Eduardo Farro Portero
- María Jackeline Chinchay Troncos
- Carlos Hugo Flores Saldaña