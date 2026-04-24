Bridgista peruano Arnaldo Meneses presidirá la Confederación Sudamericana de Bridge

Leyenda: El nuevo presidente de la Confederación Sudamericana de Bridge (CSB), el peruano Arnaldo Meneses, se propone en su gestión la enseñanza del deporte mental en todos los colegios del país. Foto: archivo personal

Leyenda: El nuevo presidente de la Confederación Sudamericana de Bridge (CSB), el peruano Arnaldo Meneses, se propone en su gestión la enseñanza del deporte mental en todos los colegios del país. Foto: archivo personal

En la última asamblea de la Confederación Sudamericana de Bridge (CSB), en Buenos Aires (Argentina), el abogado, escritor y bridgista peruano Arnaldo Meneses Díaz resultó elegido presidente para el periodo 2026-2030.

El Bridge, deporte mental reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI), comparte categoría con el ajedrez por su alta exigencia en concentración y disciplina cognitiva.

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La CSB, que agrupa a 10 países de la región, forma parte de la World Bridge Federation.

La gestión de Arnaldo Meneses se concentrará en la masificación del deporte en el Perú, impulsando su enseñanza en los colegios para potenciar el desarrollo intelectual y el pensamiento lógico de los jóvenes.

Constituida en 1955 con el propósito de organizar y regular el deporte mental en la región, la CSB representa la Zona 3 de la World Bridge Federation (WBF) que reúne a una decena de naciones.

Perú, junto con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, perteneció al grupo fundacional, por lo que la elección de Arnaldo Meneses como presidente de la CSB también es un reconocimiento histórico.

El primer titular de la CSB fue el argentino Alejandro Castro. Curiosamente, un fanático del deporte mental es el expresidente de Argentina (2015-2019), Mauricio Macri.

Nacido en Santa Catalina, Arequipa, el 5 de julio de 1942, estudió en el Colegio La Salle y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como funcionario público, fue el primer Defensor del Contribuyente. Ha publicado tres libros de cuentos: De Catalanas y otros embutidos (2002), Miércoles de ceniza (2022) y El arte de la fuga y otros cuentos (2025). También condujo un programa de música en radio Filamornía.