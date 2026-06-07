Resultados en Tacna entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce AQUÍ el conteo de votos y el minuto a minuto de Ipsos

Resultados en Tacna entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce AQUÍ el conteo de votos y el minuto a minuto de Ipsos

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE, dirigida por Bernardo Pachas, anunció que se instaló el 100% de mesas de sufragio y que publicará los primeros resultados a través de su plataforma a las 8.00 p. m.

Elecciones 2026: Resultados en Tacna

Sobre los resultados de Tacna, Ipsos informará de manera general, pero también detallará la votación por región entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según tu ubicación.