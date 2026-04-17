Falla geológica provoca hundimientos de terrenos y pone en riesgo a viviendas en El Dorado, San Martín
El evento, que se habría originado por recientes precipitaciones pluviales, dejó las casas inhabitables, cultivos destruidos y llevó a que los afectados sean evacuados de emergencia. El alcalde provincial adelantó que tendrán que ser reubicados.
- Tres atentados al transporte en una noche dejan dos choferes y un pasajero asesinados en Lima: ''La gente ya se cansó''
- Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía
Más de 100 familias se han visto afectadas por una falla geológica en el caserío de Eladio Tapullima, ubicado en el distrito de Agua Blanca, provincia de El Dorado, región San Martín. El evento ha provocado deslizamientos y hundimientos de terrenos en la parte alta de la zona, representando un riesgo latente para la población.
El único centro educativo inicial del lugar y varias viviendas han quedado inhabitables a raíz del fenómeno, lo que ha obligado a que las autoridades locales inicien la evacuación de los afectados, quienes también lamentan la pérdida de sus productos agrícolas, de los cuales dependían para subsistir.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos
Más de un centenar de familias perjudicadas
Según indicó a Latina el agente municipal, Tercero Tuanama Fasabi, los damnificados se encuentran sumamente preocupados por este hecho, que inició el lunes 13 de abril con pequeñas grietas, pero se extendió con el pasar de los días hasta generar grandes orificios sobre la superficie.
El fenómeno dejó a la población sin energía eléctrica, conectividad a telefonía e Internet, aunque lo más grave ha sido el impacto que han sufrido sus viviendas y terrenos agrícolas. “Hemos perdido nuestras casas que construímos con tanto esfuerzo, así como nuestros cultivos de cacao, plátano y maíz”, dijo.
Widmer Rodríguez Tuanama, responsable de Defensa Civil, Riesgo y Desastres de la Municipalidad Provincial de El Dorado (MPD), explicó que el movimiento de masas habría sido ocasionado por recientes precipitaciones pluviales en la zona.
Damnificados tendrán que ser reubicados
La emergencia ha obligado a que los moradores sean trasladados hasta el polideportivo de San José de Sisa, donde reciben alimentación y atención básica, de acuerdo con la MPD. En este lugar ya se encuentran 13 familias (48 personas), pero se espera la llegada de más afectados.
El alcalde provincial, Francisco Satalaya, señaló que vienen brindando apoyo desde el primer momento y afirmó que, debido a la magnitud del impacto en el territorio, todos los pobladores del caserío Eladio Tapullima tendrán que ser reubicados.
“La situación está complicada. Hacemos un llamado a la población y algunos que nos puedan dar las facilidades de sus predios para poder llegar a un acuerdo, en coordinación con el gobierno nacional y regional, y lograr la reubicación inmediata de todos los pobladores”, apuntó.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.