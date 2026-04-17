Conferencia internacional abordará crisis de identidad infantil en la era digital en Lima

La Asociación Misión Cristiana Paz y Amor (MICPA) llevará a cabo la conferencia "Identidad en riesgo. Crisis de identidad infantil en la era digital" el 18 de abril en Surquillo. | Foto: IA

La Asociación Misión Cristiana Paz y Amor (MICPA) llevará a cabo la conferencia "Identidad en riesgo. Crisis de identidad infantil en la era digital" el 18 de abril en Surquillo. | Foto: IA

La Asociación Misión Cristiana Paz y Amor (MICPA) anunció la realización de la conferencia internacional “Identidad en riesgo. Crisis de identidad infantil en la era digital”, un evento que busca reflexionar sobre los efectos del entorno digital en el desarrollo de niños y adolescentes.

La actividad se llevará a cabo este sábado 18 de abril a las 5:00 p.m. en el auditorio ubicado en Av. Angamos 1551, en el distrito de Surquillo, y contará con la participación de especialistas en desarrollo infantil y educación.

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Expertos internacionales y enfoque educativo

El evento reunirá a los conferencistas internacionales Esther Mihwa Ro y Jaeok Paul Kim, misioneros coreanos con experiencia en formación infantil, así como al educador peruano Iván Silva.

Según los organizadores, el objetivo es promover un análisis integral sobre cómo la virtualidad y el uso intensivo de dispositivos digitales están transformando la estructura social y la construcción de identidad en menores de edad.

Evento gratuito reunirá a especialistas internacionales para analizar el impacto de la tecnología en niños y adolescentes este 18 de abril en Surquillo.

Un problema creciente en la era digital

Desde la organización se advierte que el avance tecnológico ha generado nuevos desafíos para la formación de los niños, por lo que consideran necesario encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y el uso de herramientas digitales.

“La virtualidad está reconfigurando la sociedad a gran velocidad, por lo que es clave acompañar y guiar a las nuevas generaciones en este proceso”, señalaron voceros de MICPA.

Evento gratuito con inscripción previa

La conferencia está dirigida a autoridades, docentes, padres de familia y público en general interesado en el tema. El ingreso será gratuito, aunque los cupos son limitados debido al aforo del local. Aquí puedes registrarte.

Asimismo, los asistentes podrán solicitar certificados de participación. Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse con el señor Raúl Enrique Palacios, coordinador de protocolo e invitaciones del evento, a los teléfonos: 955669551 / 972774153.