Disfruta de conciertos, ferias, teatro, entre más actividades en Lima. Foto: Composición LR | Redes sociales

Disfruta de conciertos, ferias, teatro, entre más actividades en Lima. Foto: Composición LR | Redes sociales

Lima ofrecerá una variada agenda cultural del 23 al 29 de marzo con opciones para todas las edades y gustos, desde conciertos, teatro y ferias gratuitas. Entre los eventos destacados figura el casting femenino de Corazón Serrano en el CC Scencia de La Molina, así como propuestas escénicas como 'Kathie y el hipopótamo' y el espectáculo 'Con-cierto Olvido' del grupo Yuyachkani en el Gran Teatro Nacional.

Además, destacan alternativas gratuitas como Recreo Fest en el Parque Próceres de la Independencia. Conoce aquí todas las actividades.

TE RECOMENDAMOS ¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

Agenda en Lima: conciertos, teatro y festivales del 23 al 29 de marzo

Casting femenino de Corazón Serrano - 23 y 24 de marzo

La agrupación de cumbia piurana Corazón Serrano anunció la convocatoria a un casting internacional para elegir a su nueva voz femenina, en busca de la próxima cantante que conquiste los escenarios junto a la orquesta.

El proceso de selección se realizará los días 23 y 24 de marzo, desde las 09:00 a.m., en el local de CC Scencia.

El casting constará de tres fases en La Molina

Noche de carnaval - 25 de marzo

Una noche para cerrar con broche de oro la temporada de carnavales. Disfruta los éxitos de Hermanos Ayvar, Dúo Ayacucho, Karla Sofía y por primera vez; la Banda Orquesta Corazón de Huandoval.

Fecha y hora: miércoles 27 de marzo a las 8:00 p.m.

Lugar: Brisas del Titicaca del Cercado de Lima

Entradas en Joinnus desde los 60 soles

Noche de Carnaval 5ta edición

La vendimia de Pueblo Libre - 27, 28 y 29 de marzo

Tres días llenos de tradición, sabor y cultura, disfrutando los mejores vinos y piscos. Además de una deliciosa gastronomía y música en vivo. Asimismo, se elegirá a la Miss Vendimia y se realizará la tradicional pisa de uvas. Ingreso libre.

Fecha y hora: el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo desde el mediodía.

Lugar: Paseo de los vecinos ilustres

Se elegirá a la Miss Vendimia

Rosaluz y su jarana criolla - viernes 27 de marzo

'La voz morena del Perú' presenta por primera vez une motivo homenaje al gran compositor Felipe Pinglo Alva, figura esencial del cancionero peruano. La vela recorrerá la historia del maestro y revivirá algunos de sus temas más emblemáticos. Ingreso libre presentando tu DNI.

Fecha y hora: viernes 27 de marzo a las 6:45 p.m.

Lugar: Casa de la Cultura Criolla del Cercado de Lima

Kathie y el hipopótamo - 27 de marzo

En el marco del Día Mundial del Teatro y por los 90 años del nacimiento de Mario Vargas Llosa, se presentará la obra 'Kathie y el hipopótamo’.

La puesta en escena narra la historia de una mujer de la alta sociedad limeña que contrata a un profesor universitario para reconstruir sus memorias, viajes y experiencias.

Fecha y hora: viernes 27 de marzo a las 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú

El ingreso es gratuito, previa inscripción.

Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa

Adaptación del clásico 'La gaviota' - 27 y 28 de marzo

La historia se traslada a un contexto contemporáneo donde persisten conflictos universales como el amor no correspondido, la búsqueda de reconocimiento y la fragilidad de los sueños artísticos. La puesta explora cómo los personajes enfrentan sus deseos, miedos y decisiones que marcan el rumbo de sus vidas.

Hora y lugar: viernes 27 y sábado 28 de marzo a las 7:00 p.m.

Lugar: sala UNAE de la Universidad Nacional de Arte Escénico

El ingreso es libre por orden de llegada, sujeto a la capacidad del recinto.

Adaptación contemporánea del clásico de Antón Chéjov

‘Reticulatazo’ - sábado 28 de marzo

'Retculatazo' es una obra de teatro físico y de lucha escénica que sigue a los cazarrecompensas Retícula y Culatazo. La dupla investiga la aparición de la misteriosa "Galletitán", una sustancia vinculada a episodios de violencia sobrehumana en Puya Alta. Lo que inicia como una misión para anticipar un atraco se convierte en una peligrosa investigación que revela una red criminal ligada al poder.

Fecha y hora: sábado 28 de marzo, a las 5:00 p.m.

Lugar: Centro Cultural Español de Jesús María.

Las entradas están disponibles desde los 25 soles.

La obra es dirigida por Luca Reátegui

‘Con-cierto Olvido’ - 28 de marzo

Los Yuyachkani regresan al Gran Teatro Nacional con 'Con-cierto Olvido', un espectáculo donde el teatro y la música en vivo se encuentran para crear una experiencia profundamente sensible. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Fecha y hora: sábado 28 de marzo a las 8:00 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional de San Borja

Adquiere tus entradas en Teleticket

Hola fest - 28 y 29 de marzo

Recreo Fest llega como una alternativa para disfrutar un fin de semana distinto, con una propuesta que combina moda, cultura y música en un solo espacio. Las actividades se desarrollarán de 3:00 p.m. a 10:00 p.m., con ingreso completamente gratuito.

Fecha: la cita será el sábado 28 y domingo 29 de marzo

Lugar: Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María.

Un punto de reunión para apoyar emprendimientos locales

Nuestro festival - 29 de marzo

Por el Día Mundial del Teatro, la Casa Cultural Haciendo Pueblo organizará una jornada especial con presentaciones artísticas, pasacalle y un maratón teatral. Una jornada de arte, música y cultura para públicos de todas las edades. La entrada es totalmente gratuita.

Fecha y lugar: domingo 29 de marzo en la Casa Cultural Haciendo Pueblo, en Comas.

Hora: el pasacalle iniciará a las 3:00 p.m. y el maratón teatral comenzará a las 4:00 p.m.