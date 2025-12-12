Milagros perrunos lanza campaña solidaria con trineo recolector en la Feria Fortuna: lleva alimentos y ayuda a quienes más lo necesitan
En la campaña solidaria se buscará recolectar alimentos y artículos para más de 100 perritos rescatados por el albergue. El evento va desde el 12 a 14 de diciembre.
- Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial
- Detienen a inspectores municipales de Ate por solicitar coimas a transportistas para no multarlos en Lima Este
Milagros perrunos, albergue de perritos rescatados en situaciones extremas, estará presente este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre en la Feria Fortuna que se realizará en la Concha Acústica del Campo de Marte en Jesús María.
Podrás visitar su mercado de pulgas solidario de 12:00 p. m. a 9:00 p. m. para adquirir su calendario 2026, bolsas de tela y camisetas que ayudarán al albergue a continuar cuidando a los perritos. Los apoyos voluntarios van desde comida para perro adulto, sénior o premium, pañales talla XXXG y artículos de limpieza.
TE RECOMENDAMOS
EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
¿Qué otros eventos podrás encontrar en la Feria Fortuna?
Esta feria está destinada a las familias peruanas y lo conforman tres días “llenos de música, actividades, gastronomía y mucha vibra navideña”, tal como indican en su cuenta de Instagram. El ingreso es gratuito y podrás ser parte de actividades como torneos, tributos, juegos, hora de ofertas, sorteo de electrodomésticos, entre otras.
A continuación te brindamos el cronograma completo de este fin de semana:
Cronograma de la Feria Fortuna. | Foto: Feria Fortuna
De igual manera, estarán presentes más de 80 marcas emprendedoras que brindarán diversas opciones para tus regalos de Navidad.