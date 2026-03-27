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Talento femenino en tecnología: iniciativas de Movistar impulsan más oportunidades

Empresa desarrolla iniciativas que acercan a más estudiantes a las carreras STEM y fortalecen la participación femenina en tecnología.

42 ingenieras de Movistar son mentoras de Chicas TEC, liderando talleres y dinámicas dirigidos a estudiantes de secundaria de diversos colegios. Fuente: Difusión.
42 ingenieras de Movistar son mentoras de Chicas TEC, liderando talleres y dinámicas dirigidos a estudiantes de secundaria de diversos colegios. Fuente: Difusión.

La tecnología ya no es parte del futuro, es el presente. Desde los primeros años de vida, acompaña, conecta y abre nuevas posibilidades, haciendo de las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) una puerta clave hacia el desarrollo.

Sin embargo, existe un déficit. En el Perú, según datos del INEI, solo 1 de cada 10 profesionales en redes y programación es mujer, lo que refleja las limitadas oportunidades de acceso y desarrollo. En el marco del mes de la mujer, Movistar continúa impulsando iniciativas orientadas a promover la inclusión y la equidad en estos espacios.

Chicas TEC, motivar a las estudiantes en carreras STEM

Por un lado, Movistar desarrolló el programa 'Chicas TEC' como parte de su propuesta de incluir a las nuevas generaciones en el ecosistema digital. Esta iniciativa conecta a ingenieras de Movistar con estudiantes de secundaria para incentivar su interés en carreras de ciencia y tecnología.

Su propuesta se basa en charlas, talleres y dinámicas dirigidos a estudiantes de secundaria de distintos colegios donde 42 ingenieras participan activamente como mentoras, compartiendo su experiencia en telecomunicaciones y cómo su trabajo contribuye a impulsar la conectividad y la digitalización del país.

Actualmente, 218 adolescentes han formado parte de esta iniciativa y se espera que, al cierre de 2026, se supere las 350 beneficiarias mediante alianzas con instituciones educativas y municipios.

Comprometidos con el talento interno

Del mismo modo, la compañía continúa fortaleciendo el talento femenino dentro de la empresa. Con el programa 'Mujeres que [IN]spiran', Movistar busca promover la equidad y el liderazgo femenino entre sus colaboradoras, así como consolidar una cultura en la que el talento puede avanzar sin sesgos.

Esta propuesta incluye sesiones trimestrales, master classes y espacios de intercambio para potenciar la visibilidad de la mujer en áreas estratégicas y contribuir a su desarrollo profesional.

En el día de su lanzamiento, se llevó a cabo un espacio de diálogo que reunió a más de 100 colaboradoras de manera presencial y conectó a sedes a nivel nacional vía streaming. En esta actividad participaron referentes de liderazgo femenino como Carla Olivieri, rectora de Dionisio Romero University y CEO de Aktiva; Gisela Valcárcel, empresaria y conductora peruana, al lado de María Isabel León, directora de Gabinete de Presidencia de Integratel Perú.

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Referentes de liderazgo femenino fueron invitadas al lanzamiento de "Mujeres que [IN]spiran" . Fuente: Difusión.

El talento no tiene género y oportunidades como 'Chicas TEC' y 'Mujeres que [IN]spiran' son un claro ejemplo de ello. Desde Movistar consideran que la inclusión y equidad no son esfuerzos aislados, sino un componente esencial de su identidad corporativa. Con estas propuestas, la compañía contribuye a construir un sector tecnológico diverso y preparado para los desafíos del futuro.

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