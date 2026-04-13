HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
EN VIVO

Elecciones 2026 y Conteo Rápido EN VIVO: ¿Cuáles serán los resultados? | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Sereno muere rumbo a votar junto a sus padres: quedó atrapado tras accidente de tránsito en Arequipa

Quispe Arizapana falleció tras un choque entre su moto NEXUS y un camión de remolque. El siniestro ocurrió mientras se dirigía a Sachaca para las Elecciones 2026.

Un trágico accidente en Uchumayo, Arequipa, dejó sin vida a Aldo Lenin Quispe Arizapana, un joven de 24 años y miembro del serenazgo de La Joya.
Un trágico accidente en Uchumayo, Arequipa, dejó sin vida a Aldo Lenin Quispe Arizapana, un joven de 24 años y miembro del serenazgo de La Joya. | composición LR | Mirelia Quispe

El último domingo 12 de abril, en la vía de ingreso a Arequipa, específicamente en Uchumayo, sector La Molina, a la altura del kilómetro 19+400, la policía encontró el cuerpo sin vida de un joven de 24 años. La víctima fue identificada como Aldo Lenin Quispe Arizapana, quien formaba parte del equipo de serenazgo de la Municipalidad de La Joya.

El despiste de un camión y la moto del joven sereno produjo este fatal accidente. Aldo conducía una moto NEXUS mientras que el conductor del camión con remolque iba en sentido contrario. En el momento del despiste y choque, la víctima quedó bajo el camión con graves heridas y perdió la vida en el lugar.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y JORGE NIETO: ¿QUIÉNES PASAN A SEGUNDA VUELTA? | ARDE TROYA
larepublica.pe

PUEDES VER: Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

lr.pe

Joven iba a encontrarse con sus padres en Sachaca para votar en estas elecciones.

Según la Municipalidad de La Joya, lugar donde trabajaba el joven sereno, él iba de regreso a Arequipa, Sachaca, para votar en las elecciones junto a sus padres, pero lamentablemente nunca llegó.

La policía de Uchumayo, luego de reportar al fallecido, acordonó el lugar y señaló que la moto del sereno quedó varios metros lejos de él, un detalle también es que el impacto fue tan fuerte que produjo que la casaca con inscripción “Serenazgo” del joven quedara también alejada de su cuerpo.

PUEDES VER: Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

lr.pe

Conductor de camión con remolque quedó detenido

El conductor de camión con remolque fue identificado como Víctor Moisés Mendoza Álvarez (47) conducía el camión de placa F7Z-703, color rojo, enganchado al semirremolque enganchado de placa A8I-985 Trailmobile blanco plata azul.

La carretera quedó marcada por huellas de la moto muy notorias y otros detalles, mismas que servirán para la investigación y saber si el conductor del camión hizo o no alguna mala maniobra, como cerrarle el paso u otro probable motivo.

El caso estuvo al mando del efectivo policial Chambi Larico José, de la UPIAT. Representantes del Ministerio Público llegaron tarde ya que el caso policial fue reportado alrededor de las 2 p. m. y el fiscal de turno llegó casi a las 7 p. m.

La municipalidad de La Joya brindó condolencias a la familia de Aldo Arizapana Quispe, realizando una ceremonia protocolar con la bandera a media asta para mostrar honores. Asimismo, sus compañeros de Serenazgo se despidieron simbólicamente de él.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen cerca de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa

Delincuentes ingresan por hueco en pared y sustraen cerca de S/42.000 de tienda Mass en Arequipa

LEER MÁS
Resultados de los candidatos a Senadores y Diputados por Arequipa: conteo oficial ONPE y votos EN VIVO para estas Elecciones 2026

Resultados de los candidatos a Senadores y Diputados por Arequipa: conteo oficial ONPE y votos EN VIVO para estas Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS
Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

Profesor de la UCSUR envió correo a alumnos donde le hace campaña a Rafael López Aliaga: ''Votaré por Porky''

LEER MÁS
Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

Asesinato de médica pediatra en Piura: detenido acusa al esposo de Minosska Pinto como autor intelectual del crimen

LEER MÁS
Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

Familia viaja de Pichanaqui a Huánuco por elecciones y desaparece: sospechan caída al río Mantaro

LEER MÁS
Jornada electoral terminó entre discusiones y golpes: retraso para votar ocasionaron peleas en Lima

Jornada electoral terminó entre discusiones y golpes: retraso para votar ocasionaron peleas en Lima

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcelo Martins arremetió contra DT de Bolivia tras anotar doblete: "No fuimos al Mundial por culpa de Villegas"

Sereno muere rumbo a votar junto a sus padres: quedó atrapado tras accidente de tránsito en Arequipa

Resultados Piura EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Sociedad

Hombre fallecido hace 26 años figuraba en el padrón electoral en Cusco: Fiscalía señala omisión en registro de defunción

Remodelan emblemáticas avenidas en Lima Norte: peruanos tendrán menos horas en el tráfico y más seguridad

Hombre llegó en camilla a votar en Ica: ONPE le negó exoneración de la multa pese a fractura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Piura EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

APP, Podemos, Perú Libre y Avanza País: la lista de los partidos que no pasaron la valla electoral

Resultados ONPE al 60%: Keiko Fujimori lidera, López Aliaga va segundo y Jorge Nieto se pone tercero en conteo oficial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025