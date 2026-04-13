Sereno muere rumbo a votar junto a sus padres: quedó atrapado tras accidente de tránsito en Arequipa

Un trágico accidente en Uchumayo, Arequipa, dejó sin vida a Aldo Lenin Quispe Arizapana, un joven de 24 años y miembro del serenazgo de La Joya. | composición LR | Mirelia Quispe

Un trágico accidente en Uchumayo, Arequipa, dejó sin vida a Aldo Lenin Quispe Arizapana, un joven de 24 años y miembro del serenazgo de La Joya. | composición LR | Mirelia Quispe

El último domingo 12 de abril, en la vía de ingreso a Arequipa, específicamente en Uchumayo, sector La Molina, a la altura del kilómetro 19+400, la policía encontró el cuerpo sin vida de un joven de 24 años. La víctima fue identificada como Aldo Lenin Quispe Arizapana, quien formaba parte del equipo de serenazgo de la Municipalidad de La Joya.

El despiste de un camión y la moto del joven sereno produjo este fatal accidente. Aldo conducía una moto NEXUS mientras que el conductor del camión con remolque iba en sentido contrario. En el momento del despiste y choque, la víctima quedó bajo el camión con graves heridas y perdió la vida en el lugar.

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Joven iba a encontrarse con sus padres en Sachaca para votar en estas elecciones.

Según la Municipalidad de La Joya, lugar donde trabajaba el joven sereno, él iba de regreso a Arequipa, Sachaca, para votar en las elecciones junto a sus padres, pero lamentablemente nunca llegó.

La policía de Uchumayo, luego de reportar al fallecido, acordonó el lugar y señaló que la moto del sereno quedó varios metros lejos de él, un detalle también es que el impacto fue tan fuerte que produjo que la casaca con inscripción “Serenazgo” del joven quedara también alejada de su cuerpo.

Conductor de camión con remolque quedó detenido

El conductor de camión con remolque fue identificado como Víctor Moisés Mendoza Álvarez (47) conducía el camión de placa F7Z-703, color rojo, enganchado al semirremolque enganchado de placa A8I-985 Trailmobile blanco plata azul.

La carretera quedó marcada por huellas de la moto muy notorias y otros detalles, mismas que servirán para la investigación y saber si el conductor del camión hizo o no alguna mala maniobra, como cerrarle el paso u otro probable motivo.

El caso estuvo al mando del efectivo policial Chambi Larico José, de la UPIAT. Representantes del Ministerio Público llegaron tarde ya que el caso policial fue reportado alrededor de las 2 p. m. y el fiscal de turno llegó casi a las 7 p. m.

La municipalidad de La Joya brindó condolencias a la familia de Aldo Arizapana Quispe, realizando una ceremonia protocolar con la bandera a media asta para mostrar honores. Asimismo, sus compañeros de Serenazgo se despidieron simbólicamente de él.

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