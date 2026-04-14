Delincuentes armados roban joyería y someten a vigilante en pleno Centro Histórico de Lima
Los delincuentes huyeron del lugar a bordo de motocicletas y disparando frente a la Plaza Francia. Las cámaras de seguridad captaron lo sucedido.
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Un grupo de delincuentes armados asaltó una joyería ubicada en la cuadra 10 del jirón Camaná, cerca de la Plaza Francia, durante las 8.53 a. m. del 14 de abril. Los implicados sometieron al vigilante, a quien le apuntaron con el arma mientras cometían el atraco. Posteriormente, huyeron del lugar ignorando la luz roja del semáforo y soltando disparos en el recorrido.
Las cámaras de seguridad captaron la huida de los hampones, quienes tomaron la Vía Expresa para luego dirigirse a la avenida Alfonso Ugarte y continuar con paradero desconocido. De acuerdo con los testigos, el atraco tomó menos de dos minutos en ejecutarse.
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