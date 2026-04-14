Rescatan a 20 mineros secuestrados en Pataz tras enfrentamiento armado entre fuerzas del orden y delincuentes

El Comando Unificado de Pataz, integrado por efectivos de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, lograron rescatar a 20 mineros artesanales que permanecían secuestrados en la bocamina Sanone, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, región de La Libertad.

La intervención se realizó durante la madrugada del último fin de semana, alrededor de las 3.00 a. m., como parte del operativo ‘Qatar’, luego de que se recibiera información sobre la presencia de una organización criminal armada que había tomado el control del yacimiento tras realizar disparos.

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Mineros artesanales rescatados sin heridos ni pérdidas humanas

Enfrentamiento y recuperación del control

Tras el despliegue en la zona, las fuerzas del orden ejecutaron una maniobra táctica de control territorial que derivó en un enfrentamiento armado dentro de la mina. Al advertir la presencia policial y militar, los delincuentes huyeron a través de los conductos internos del socavón.

Una vez asegurada la zona, los agentes procedieron a liberar a los mineros, quienes fueron evacuados y puestos a buen recaudo. Según las autoridades, no se registraron heridos ni pérdidas humanas durante el operativo.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, destacó que la intervención permitió recuperar el control territorial en la zona, subrayando que las fuerzas del orden actúan con disciplina, preparación y compromiso frente a organizaciones criminales.