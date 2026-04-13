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Elecciones 2026: ¿Fraude electoral? y conteo de votos rápidos EN VIVO | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Jornada electoral terminó entre discusiones y golpes: retraso para votar ocasionaron peleas en Lima

Agresiones y altercados marcaron las elecciones en Lima Metropolitana, donde ciudadanos se enfrentaron por demoras en los centros de votación, evidenciando el malestar colectivo.

El malestar colectivo por las demoras en las elecciones se evidenció en las peleas entre la ciudadanía
El malestar colectivo por las demoras en las elecciones se evidenció en las peleas entre la ciudadanía | Composición LR | Panamericana

Lo que debía ser una jornada electoral ordenada terminó en agresiones y grescas en diversos centros de votación en Lima Metropolitana. En La Victoria, las demoras para emitir la votación respectiva ocasionaron que dos ciudadanos se agarren a golpes frente a varios testigos que también aguardaban en las afueras del local para sufragar durante la tarde del 12 de abril.

El hecho no pasó desapercibido para los presentes, quienes captaron lo sucedido en imágenes, mientras otros intentaban apaciguar la situación que se salía de control.

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Electores se agarran a golpes en jornada electoral

Durante el proceso electoral se registraron decenas de incidencias en los locales de votación. Desde muy temprano, las largas colas y el retraso en la entrega del material para sufragar ocasionaban malestar en la ciudadanía.

Por ello, lo que inició como una discusión dentro de un centro educativo terminó en una pelea en La Victoria. De acuerdo con los testigos, el retraso para ingresar a las aulas de sufragio ocasionó el altercado.

Un similar escenario se vivió en Villa El Salvador cuando en los exteriores de una de las sedes de votación se registraron diversas agresiones entre los ciudadanos. Debido a ello, la Policía Nacional tuvo que intervenir para controlar la situación, mientras el malestar colectivo aumentaba.

Incluso, en la Universidad Nacional del Callao, un grupo de votantes quedó atrapado en el ascensor. Pese a la situación, la pronta acción del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú contribuyó a rescatar a los civiles que habían acudido para cumplir con su deber cívico.

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