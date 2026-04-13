Durante la visita, se destacó el buen desempeño en la producción del Módulo Laboral. Fuente: Difusión.

Durante la visita, se destacó el buen desempeño en la producción del Módulo Laboral. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, junto con la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; los jefes de Unidad y coordinadores, tuvieron a cargo la visita administrativa al Módulo Corporativo Laboral de Piura.

En la visita se informó sobre el nivel de cumplimiento de las metas de producción del año 2025 de los juzgados que conforman el Módulo Laboral de Piura, la cual recibió un calificado de bueno.

Asimismo, se reconoció el buen nivel de utilización del sistema de notificaciones electrónicas, que permite darle mayor celeridad al proceso de comunicación entre los juzgados y las partes procesales.

Finalmente, se dispuso reforzar las medidas para el acondicionamiento y entrada en funcionamiento del nuevo Juzgado Transitorio de Descarga que se sumará a partir de mayo al Módulo Corporativo Laboral, para el descongestionamiento de la carga procesal que se trámite de los bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.