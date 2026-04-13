HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido IPSOS: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido IPSOS: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido IPSOS: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido IPSOS: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
EN VIVO

Elecciones 2026: Resultados ONPE, boca de urna y conteo rápido | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Paraliturgia Conmemora el Décimo Séptimo Aniversario de Instalación del Código Procesal Penal en Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura celebra el 17º aniversario del Código Procesal Penal con una paraliturgia en el Oratorio del Señor Cautivo de Ayabaca.

El evento reunió al presidente de la corte, David Fernando Correa Castro, junto a jueces y personal administrativo. Fuente: Difusión.
El evento reunió al presidente de la corte, David Fernando Correa Castro, junto a jueces y personal administrativo. Fuente: Difusión.

En el marco de las actividades por el décimo séptimo aniversario de la instalación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Piura, la Corte Superior de Justicia de Piura realizó una emotiva paraliturgia, para fortalecer la fe y el compromiso de la familia judicial.

La acción espiritual que se desarrolló en el Oratorio del Señor Cautivo de Ayabaca, Patrono de la Corte Superior de Justicia de Piura, estuvo a cargo del sacerdote Joe Agurto Rumiche, quién brindó un breve mensaje de reflexión alusivo a la trascendencia de la función judicial en la sociedad.

La actividad contó con la participación del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, así como de un significativo número de jueces y personal jurisdiccional y administrativo.

Notas relacionadas
Resultados de los candidatos a Senadores y Diputados en Piura: conteo oficial ONPE y votos EN VIVO para estas Elecciones 2026

Resultados de los candidatos a Senadores y Diputados en Piura: conteo oficial ONPE y votos EN VIVO para estas Elecciones 2026

LEER MÁS
Piura: conoce AQUÍ a los candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

Piura: conoce AQUÍ a los candidatos al Senado y Diputados para Elecciones 2026

LEER MÁS
Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Visita administrativa al Módulo Corporativo Laboral de Piura

Visita administrativa al Módulo Corporativo Laboral de Piura

LEER MÁS
Jueces y personal judicial rindieron homenaje póstumo a exmagistrado César Castillo Palacios

Jueces y personal judicial rindieron homenaje póstumo a exmagistrado César Castillo Palacios

LEER MÁS
Transparencia y compromiso en la jornada electoral: todas las mesas instaladas en Lambayeque

Transparencia y compromiso en la jornada electoral: todas las mesas instaladas en Lambayeque

LEER MÁS
Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

Transportistas aplican correctamente protocolo para casos de acoso sexual

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Fujimori lidera y Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar, según conteo de IPSOS

Visita administrativa al Módulo Corporativo Laboral de Piura

Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

Judicialidad

Visita administrativa al Módulo Corporativo Laboral de Piura

Jueces y personal judicial rindieron homenaje póstumo a exmagistrado César Castillo Palacios

Transparencia y compromiso en la jornada electoral: todas las mesas instaladas en Lambayeque

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Fujimori lidera y Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar, según conteo de IPSOS

Conteo rápido de IPSOS: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ayacucho, según conteo OFICIAL de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025