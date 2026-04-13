Paraliturgia Conmemora el Décimo Séptimo Aniversario de Instalación del Código Procesal Penal en Piura

En el marco de las actividades por el décimo séptimo aniversario de la instalación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Piura, la Corte Superior de Justicia de Piura realizó una emotiva paraliturgia, para fortalecer la fe y el compromiso de la familia judicial.

La acción espiritual que se desarrolló en el Oratorio del Señor Cautivo de Ayabaca, Patrono de la Corte Superior de Justicia de Piura, estuvo a cargo del sacerdote Joe Agurto Rumiche, quién brindó un breve mensaje de reflexión alusivo a la trascendencia de la función judicial en la sociedad.

La actividad contó con la participación del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, así como de un significativo número de jueces y personal jurisdiccional y administrativo.