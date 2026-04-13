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Judicialidad

Jueces y personal judicial rindieron homenaje póstumo a exmagistrado César Castillo Palacios

Los restos del exmagistrado César Augusto Castillo Palacios llegaron a la sede de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde se le rindió homenaje póstumo.

Castillo Palacios fue reconocido por sus cualidades y valores en el servicio judicial. Fuente: Difusión.
Castillo Palacios fue reconocido por sus cualidades y valores en el servicio judicial. Fuente: Difusión.

Junto a sus familiares y amigos, los restos del exmagistrado César Augusto Castillo Palacios ingresaron a la sede central de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde se desempeñó como vocal superior suplente, juez especializado en materia penal y juez de Paz Letrado, entre otros.

En el auditorio de la sede judicial central, Castillo Palacios recibió un homenaje póstumo donde el juez superior titular Fidencio Francisco Cunya Celi, en representación del presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro; destacó las cualidades, valores y la predisposición del extinto magistrado para atender y escuchar a las partes procesales.

Durante su carrera en el Poder Judicial, el doctor César Castillo Palacios se desempeñó como vocal superior suplente en las Salas Civiles y Penales de Piura, Sala Mixta de Sullana, juez especializado de Juzgado de Instrucción de Piura, juez de Paz Letrado de Piura y relator de tribunal correccional.

Finalmente, jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura despidieron entre aplausos el féretro de César Castillo Palacios.

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