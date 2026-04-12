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Caos en San Juan de Miraflores: Ciudadanos protestan e intentan ingresar a la fuerza a local para exigir su derecho al voto

El personal de la ONPE custodió el acceso principal del centro educativo para garantizar la integridad del recinto ante la insistencia de los ciudadanos por ingresar.

Colegio en SJM no abrió porque material electoral no llegó al local.
Colegio en SJM no abrió porque material electoral no llegó al local. | Foto: composición LR

El malestar ciudadano llegó a niveles críticos en los exteriores de un centro educativo en San Juan de Miraflores. Un grupo de electores intentó irrumpir por la fuerza ante la suspensión del sufragio en este local para las Elecciones Generales 2026. La falta de información oficial provocó exasperación entre la multitud, que terminó transformando la espera en una protesta activa y violenta que puso en riesgo la seguridad del recinto.

Ante la arremetida de los manifestantes, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se vio obligado a actuar como barrera humana, sosteniendo con esfuerzo el portón principal del colegio para evitar que cediera. La tensa escena, captada por los presentes, mostraba a los trabajadores intentando asegurar la estructura metálica mientras desde afuera los votantes gritaban consignas exigiendo que se les permitiera ejercer su derecho al voto.

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Tres locales de votación en SJM no abrieron por falta de material electoral

En el distrito de San Juan de Miraflores, se confirmó que tres centros de votación no lograron abrir sus puertas debido a la falta de entrega de actas y cédulas de sufragio. Estos puntos forman parte de los 15 locales a nivel de Lima Metropolitana que presentaron incidentes críticos de este tipo durante la jornada del 12 de abril de 2026. Al respecto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló que más de 63 mil ciudadanos no pudieron ejercer su voto debido a estas fallas logísticas en los locales no instalados, lo que generó una ola de reclamos en las afueras de las instituciones.

Frente a esta situación, Corvetto anunció el inicio de los trámites administrativos correspondientes para exonerar de multas a los electores afectados. “Nos estamos responsabilizando y gestionando las medidas necesarias para que no deban pagar ninguna sanción por esta afectación”, aseguró el funcionario.

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