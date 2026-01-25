La Libertad: joven desaparecido es hallado sin vida en canal de regadío de Guadalupe

Cuerpo fue hallado en canal de regadió del canal La Compuerta. Fotos: difusión.

Cuerpo fue hallado en canal de regadió del canal La Compuerta. Fotos: difusión.

El cuerpo de un joven de 18 años fue hallado en un canal de regadío del distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. El fallecido estaba reportado como desaparecido desde el 22 de enero.

La víctima fue identificada como Carlos Eduardo Romero Huaccha. Fue encontrado sin vida, flotando en el canal de regadío La Compuerta. Sus familiares protagonizaron escenas de dolor al momento de la recuperación del cadáver.

De acuerdo con información policial, el joven fue visto por última vez mientras libaba licor en la vivienda de unas amistades en San Isidro, sector Pakatnamú. Tras varias horas sin conocer su paradero, familiares iniciaron su búsqueda, que lamentablemente terminó tres días después con el hallazgo del cuerpo.

El caso permanece en investigación y se realizará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar el caso solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.





